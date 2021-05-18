В России подерутся карлики, чей суммарный вес 35 кг

https://static.news.ru/photo/7aace752-b88a-11eb-9847-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин видео Асхаб Тамаев/youtube.com

Запланирован бой между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. Об этом сообщил чеченский блогер Асхаб Тамаев на своём YouTube-канале.

Там же была опубликована пресс-конференция участников. За двое суток она собрала более шести миллионов просмотров. В конце соперники устроили небольшую потасовку.

Рост 17-летнего Хасбика — 93 см, его 18-летнего оппонента — 100 см. Их суммарный вес — 35 кг.

Бой должен был состояться 18 мая, но пока не был опубликован. Видео поединка появится на канале Асхаба Тамаева.

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