В Госдуме отреагировали на отказ Украины пускать россиян на турнир по ММА

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал нежелание украинских властей пускать российских спортсменов в Киев на чемпионат Европы по смешанным единоборствам (MMA). Слова депутата приводит Lenta.ru.

Такие вещи в современном спортивном мире недопустимы. Если принимающая сторона не в состоянии обеспечить безопасность спортсменов, то она не должна брать на себя обязательства по организации соревнований. Значит, турнир надо переносить, — сказал Свищев.

С точки зрения депутата, тот факт, что украинцы покупают российские товары, противоречит тому, что они не хотят видеть наших спортсменов. Спорт должен оставаться вне политики, считает Свищев. Он уверен, что в обоих странах большинство людей по-доброму и по-соседски относятся к жителям обоих государств.

Ранее 13 октября сообщалось, что Украина может лишиться права провести ЧЕ по ММА из-за дискриминации россиян. Причиной стали слова главы украинской федерации Владимир Тесля. Он утверждал, что Киев готов принять турнир с условием того, что на нём не будут выступать российские спортсмены.

Чемпионат Европы по MMA должен пройти с 5 по 9 ноября.