В Америке провели бойцовский турнир со зрителями и с бойцами старше 50 лет

Милетич в последний раз дрался 12 лет назад, а Нанн провёл 24 года за решёткой за распространение наркотиков и вышел на свободу только в прошлом году. Нанн одержал победу раздельным решением судей по итогам четырёх раундов. Также в турнире принял участие 44-летний ветеран ММА и ученик Милетича Джереми Хорн, победивший в бою по правилам бокса 50-летнего Марти Линдквиста.

In their kickboxing main event in front of a packed crowd in Davenport, IA, 57yr old Michael "Second To" Nunn took a SD-4 victory over UFC Hall of Famer and world champion, 52yr old Pat "The Croatian Sensation" Miletich. Scores 39-37, 37-39 & 40-36 pic.twitter.com/0XYnU6mQER