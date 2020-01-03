https://static.news.ru/photo/969e22f6-306d-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Расул Мирзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессиональная лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat опубликовала анонс следующего поединка российского бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева.

Бой в полулёгкой весовой категории (до 65,8 кг) на турнире АСА 105 против Армана Оспанова из Казахстана пройдёт в Алма-Ате 6 марта.

Ранее профессиональная лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat в ходе зрительского и экспертного голосования определила лауреатов уходящего года в нескольких номинациях. Лучшим боем года был признан поединок Марата Балаева и Салмана Жамалдаева на турнире АСА 93, писал NEWS.ru.