«В 6 лет тащил машину на лямке»: интервью с чудо-мальчиком Брюсом из 90-х Силач Брюс Хлебников рассказал о рекордах, любви к машинам и выступлении в боях ММА

Фото: ИТАР-ТАСС

Брюс Хлебников был настоящей звездой в 90-е годы прошлого века. Будучи мальчиком, он творил невероятные вещи. С двух лет садился на шпагат, в шесть — передвинул «Волгу», в 15 — 105-тонный катер. Причем Хлебников тащил тяжести своими волосами. Мальчик вместо учебы в школе занимался силовым экстримом и зарабатывал по тысяче долларов в день, но с 2006 года неожиданно пропал с экранов. И сейчас спортсмен возвращается в медиапространство при помощи показательных поединков по правилам бокса.

Однако в последних боях он потерпел поражения. В феврале Хлебников проиграл бойцу ММА Ивану Майданчуку, а в мае капитулировал в третьем раунде перед Павлом Шульским. Корреспондент NEWS.ru поговорил с известным в прошлом силачом о звёздном периоде прошлого и возвращении к активной деятельности.

— Брюс, как в детстве вы воспринимали первые эфиры и огромное внимание публики к себе?

— Грубо говоря, все были в шоке от того, что я исполнял. А началось всё с того, что меня мама отвела на соревнование силачей и я повторил то, что делали они. Дело было напротив бывшей гостиницы «Россия». Я накинул на себя лямки и потащил машину. Да, это звучит космически, потому что мне было только шесть лет, но так оно и было. Начались звонки с просьбами показать что-то ещё. Причём то, что спортсмены тянули руками, я тянул волосами.

— Уже тогда вы повторили то, что сделали взрослые мужики?

— Да, абсолютно верно.

— Что было сложнее всего тащить?

— Тяжелее всего было тащить подъёмный кран, потому что там нет нейтралки, восемь осей. В общем, там сам механизм даёт большее сопротивление, чем непосредственно вес.

— Спортсмены в основном двигают технику, находящуюся на колесах, а что будет, если попытаться подвинуть монолитный бетонный блок, насколько это реально?

— Всё реально. Опять же, если говорить про кран: если его поставить на горку, он не покатится. Хоть привяжи к нему КАМАЗов. От этого ничего не поменяется.

— Не доставляло ли проблем ваше необычное имя?

— Нет, никогда никаких проблем мне моё имя не доставляло.

Фото: Виктор Клюшкин/ИТАР-ТАСС 8 ноября. 13-летний московский подросток Брюс Хлебников сдвинул с места и протащил несколько метров автобус «Икарус-250»

— А дрались часто?

— Бывало. Даже выгнали из двух школ. С третьего класса перевели на домашнее обучение. Но это уже следствие того, что у меня было слишком много тренировок и физически не хватало времени на школу. Я возвращался домой в 11 часов вечера.

— Фанатом каких актёров вы были?

— Мне очень нравились Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм и Джеки Чан. В детстве даже будил маму тем, что громко смотрел фильмы на видеокассетах. С Джеки Чаном я даже встречался после премьеры фильма «Шанхайский полдень», но мне тогда было десять лет и ничего особого из той встречи не запомнилось.

— А кем были ваши родители?

— Отец был боксером, мама — мастер спорта по плаванию и прыжкам с трамплина. Ещё есть дядя — чемпион СССР по боксу.

— Совершили ли вы на пике славы ошибки, о которых жалеете сейчас?

— Я не допускал никаких ошибок, потому что никогда не рвался к славе. Я занимался своим любимым делом. К тому, что меня везде показывали и много куда приглашали, я относился как к вещам десятого плана. Если бы я ставил перед собой цели стать ещё более знаменитым, то, возможно, и зазвездился бы, а для меня статус не особо многое значит.

— Почему так получилось, что вы сами распоряжались деньгами, которые заработали?

— Я рос только с матерью, а она такой мягкий человек, который всё мне позволял и разрешал. Я не жалею что прошёл через этот жизненный опыт, что совершил столько ошибок, я многому научился.

— Какое выступление или рекорд вам больше всего запомнились? Чем вы гордитесь?

— Все выступления были хорошими. Нельзя сказать, какое выделялось.

— Есть какие-нибудь способы облегчить выполнение упражнения, например, рвать справочник?

— Конечно, есть различные техники, я могу порвать по-разному, с техникой и без неё, когда все страницы одновременно разрываются.

— Какой момент для вас стал переломным в карьере, что вы все это бросили?

— Не то чтобы это было переломным, мне просто надоело. Меня с детства тянет к автомобилям, авторемонту. Ушел в автосервис.

— Это же совершенно разные деньги!

— Деньги важны, но для меня они не стоят на первом месте. У кого-то есть миллионы, я знаю таких людей, но они всё равно не чувствуют себя самодостаточными, пытаются самоутвердиться, а я и так себя хорошо чувствую, занимаясь любимым делом. В деньгах я точно не потерял, даже заработал, потому что в бизнес меня втянул хороший знакомый.

— Какое у вас сейчас любимое дело?

— Мне очень нравятся бои, но, честно говоря, хотелось бы открыть собственный автосервис, делать какие-нибудь интересные машины, проекты, помогать людям с обслуживанием их автомобилей. Работать честно и без обмана.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Брюс Хлебников (справа)

— Какой у вас автомобиль?

— «Волга», но модифицированная. Изначально это «Волга 3102», у неё очень красивый и интересный кузов. Она у меня переделана — часть из «Лексуса», часть из «Мерседеса», часть из «Хонды», скоро будет часть от БМВ. Мне нравится, это моё хобби.

— Когда вы поняли, что вам не хватает прежней медийности?

— Относительно недавно. Проблема в том, что на протяжении всей жизни, если я чем-то занимался, делал это с кем-то, а нужно было самому. Сейчас люди, у которых меньше медийного потенциала, зарабатывают намного больше меня, 300–500 тысяч в месяц. Поэтому было сожаление, что я перестал себя продвигать. Хочу вернуть упущенное.

— Как вас уговорили рисковать своим лицом, выходя на ринг?

— Меня никто не может уговорить, я сам проявил желание, вызвал Павла Шульского. Он лютый, сильный боец, а если биться, то с лучшими.

— Какой из боёв был для вас более тяжелым или ответственным?

— Все были тяжёлыми, у меня ещё не было ни одного проходного соперника.

— Кого из бойцов или медийных личностей вы бы хотели вызвать на противостояние?

— Из медийных я бы хотел вызвать на бой Макса Топора, потому что он необычная и интересная личность. У нас с ним схожий стиль боя, мы оба не бойцы, но можем подраться, поэтому это противостояние было бы очень интересным. Я ему уже кидал вызов, но он отказался. Скорее всего, потому что меня уже давно нигде не показывают, а он, наоборот, у всех на слуху.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Брюс Хлебников

— Когда это было?

— Два назад. Сейчас ему уже нет смысла отказываться, я бы хотел с ним сразиться, потому что у нас реально один стиль боя, примерно один уровень, какой-то вражды нет.

— В каких-нибудь спортивных шоу вы бы хотели принять участие?

— На данный момент нет, потому что бокс — это одна подготовка, силовые виды — другая. Так же как нельзя подготовить машину так, чтобы она ездила по грязи, поднимала веса и обгоняла «Феррари», это невозможно. Конечно, возможно, но надо очень постараться. Вопрос с том, что человеческий организм это немного другое.

— Когда вы последний раз тянули что-то волосами?

— Лет 12 назад.

— Что может заставить вас повторить прошлые достижения?

— Волосы отращивать я, конечно, не буду, но мысли, чтобы что-то повторить, есть.

Фото: Сейрана Барояна/«ГЛАЗ ГРУЗИИ» - ИТАР-ТАСС Грузия, 29 сентября. 13-летний москвич Брюс Хлебников протащил на 15 метров находящийся у причала в порту Батуми прогулочный катер весом 105 тонн, привязанный за волосы Брюса канатом

— Вы много перед кем выступали, какое знакомство вам запомнилось больше всего?

— Много перед кем выступал, перед Сергеем Шойгу несколько раз, перед Сергеем Кириенко, у Юрия Лужкова выступал много раз на днях рождения, перед детьми его, в Лужниках, перед президентами разных стран.

— Тогда было осознание того, перед кем вы выступали?

— К сожалению, тогда мне было всё равно. Если бы сейчас я перед ними выступал, конечно, я бы обменялся контактами. Я много перед кем выступаю — и перед трудными детьми, и в детских домах. Есть в планах попасть в политику, стать депутатом или работником Государственной думы, чтобы отвечать за спорт, в том числе и детский, и так далее. У меня есть такие планы, и я буду это делать.

— Кто из ваших друзей и близких из 90-х до сих пор с вами общается, изменилось ли это общение?

— Дворовые друзья, с ними я общаюсь.