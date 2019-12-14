https://static.news.ru/photo/3fc609ec-1f08-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpgКамару Усман и Колби КовингтонФото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В главном бою вечера нигериец Камару Усман (16-1) нокаутировал Колби Ковингтона (15-2) и отстоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Начало поединка двух борцов прошло в стойке, в обмене ударами на средней дистанции с небольшим преимуществом Ковингтона. Во втором раунде активизировался Усман и разбил сопернику нос. Ковингтон в конце третьего раунда ткнул Усману пальцем в глаз, после чего поединок был приостановлен для осмотра бойца врачом. Решающими в равном поединке стали чемпионские раунды, перед которыми Ковингтон пожаловался на перелом челюсти. Рассечение всё больше беспокоило претендента, а Усман наращивал преимущество и сначала потряс Ковингтон в пятом раунде, затем дважды отправил в нокдаун и за минуту до конца поединка добил на земле.
Justice is served. Kamaru Usman knocks out Colby Covington in the final minute! A jaw-breaking straight shuts him up, then the rest shut him down.