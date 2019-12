Начало поединка двух борцов прошло в стойке, в обмене ударами на средней дистанции с небольшим преимуществом Ковингтона. Во втором раунде активизировался Усман и разбил сопернику нос. Ковингтон в конце третьего раунда ткнул Усману пальцем в глаз, после чего поединок был приостановлен для осмотра бойца врачом. Решающими в равном поединке стали чемпионские раунды, перед которыми Ковингтон пожаловался на перелом челюсти. Рассечение всё больше беспокоило претендента, а Усман наращивал преимущество и сначала потряс Ковингтон в пятом раунде, затем дважды отправил в нокдаун и за минуту до конца поединка добил на земле.

Justice is served. Kamaru Usman knocks out Colby Covington in the final minute! A jaw-breaking straight shuts him up, then the rest shut him down.



Nevertheless, it takes two to make a great fight. Props all around.