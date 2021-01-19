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Единоборства

Усика задвинули: почему украинцу не дают титульный бой

Английские промоутеры хотят свести Александра с местным гигантом
15:02, 19 января 2021 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Усик, пожалуй, как никто другой заслуживает драться за мировой титул в тяжёлом весе, но ему опять придётся ждать. Украинец, несмотря на топовый рейтинг (первое место по линии WBO), будет лишь зрителем в следующем бою Энтони Джошуа, а сам проведёт очередной отборочный поединок. Но тот вариант, который ему предложили, не так уж и плох. Почему — в материале NEWS.ru.

После победы над Дереком Чисорой 31 октября 2020 года Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Его следующий бой должен пройти против чемпиона — Энтони Джошуа, но бокс тем и отличается от множества других видов спорта, что чётких правил организации поединков в нём нет. Ни одного боксёра нельзя заставить выйти на ринг силком, если тот не хочет драться с конкретным соперником. Пояса можно лишить, но больше ничего сделать нельзя.

И Энтони Джошуа драться с Усиком сейчас не хочет. То есть сам-то он, может, и не против, но промоутер Эдди Хирн, ведущий дела как Джошуа, так и Усика, имеет своё видение развития карьер обоих. Оно заключается в том, что Усику нужно подождать. Для Джошуа у Хирна есть вариант поинтереснее — объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

Справедливости ради стоит сказать, что это действительно любопытнее для нейтрального зрителя. В тяжёлом весе сейчас не существует боя, круче этого. Фьюри и Джошуа вполне могут закатить такое шоу, что о нём будут говорить и через 20 лет. Справедливо ли, что обязательному претенденту Усику придётся смотреть титульный поединок из рингсайда или по телевизору, а не участвовать в нём самому? Не вполне, но интересы бизнеса в данном случае (как и почти в любом другом) перевешивают турнирную справедливость.

Что до Усика, то для него придумали компромиссный вариант. Почти решённый вопрос — его бой с британцем Джо Джойсом. Об этом заявили сразу два промоутера: Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен. Первый — фактически босс всего мирового бокса сейчас. Нет такого поединка, который Хирн не мог бы сделать. И если он считает, что Усик должен уступить Фьюри право драться с Джошуа, значит, так тому и быть. Эдди сказал, что Александр — умный парень, который знает, как для бокса важен объединительный бой двух британцев, поэтому не будет ему препятствовать.

Тем более что для самого Усика бой с Джойсом сейчас — лучшее решение. При всём безмерном уважении к боксу Александра идти на Джошуа сейчас, возможно, чуть-чуть рановато. В последнем поединке с Чисорой украинец выглядел слишком маленьким. Он выиграл бой по очкам, но даже Дерек регулярно его цеплял и забрал раундов пять. Джошуа по сравнению с Чисорой — другая планета. Он намного больше, в разы техничнее и дисциплинированнее, а его удар может вырубить человека и покрупнее Усика. Владимир Кличко не даст соврать.

vk.com/oleksandr_usyk_1987

Бой с Джойсом — отличная возможность для Александра попробовать себя на фоне настоящего гиганта. До этого ведь Усик боксировал в супертяжах только с теми, кто не превосходит его в росте — Тони Беллью такой же, а Чисора на четыре сантиметра ниже. Про Чазза Уиззерспуна и говорить нечего — его бы Усик побил даже в три часа ночи, только выпрыгнув из кровати.

Рост Джойса составляет 198 см, как раз как у Джошуа. Это один из самых перспективных британцев за последнее время, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а в профессионалах выиграл все 12 боёв, 11 из которых — нокаутом. Причём бил он не кого-нибудь, а экс-чемпиона мира Бермейна Стивёрна, экс-претендента Брайнта Дженнингса и очень крепкого непобеждённого британца Даниэля Дюбуа. Джойс может дать Усику очень конкурентный бой, более сложный, чем Чисора. Александру такой тест просто необходим перед встречей с такими монстрами, как Джошуа или Фьюри.

Нет сомнений, что Усик всё это понимает. На публике он никогда не скажет, что пока не готов к Джошуа, но себе он в этом отчёт точно отдаёт. Возможно, Александр и через месяц переиграл бы Энтони по очкам, но надёжнее будет сначала посмотреть на себя на фоне двухметрового техничного гиганта, прежде чем выходить на такого же, только более опасного.

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