Американский боксёр Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика, который дебютирует в супертяжёлом весе в Чикаго 12 октября, сообщает Boxingscene.
Первоначально украинец должен был встретиться с Тайроном Спонгом, но голландец провалил допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA).
Усик за свою карьеру провёл 16 поединков, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). Уизерспун провёл 41 бой за карьеру, одержав 38 побед и потерпев три поражения.
Сообщалось, что заменить Спонга готов был россиянин Александр Устинов.
Кроме того, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол встретится с Ленином Кастильо. Бой россиянина станет соглавным событием вечера бокса, писал News.ru.
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