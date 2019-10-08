https://static.news.ru/photo/91433522-ea5d-11e9-be29-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Американский боксёр Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика, который дебютирует в супертяжёлом весе в Чикаго 12 октября, сообщает Boxingscene.

Первоначально украинец должен был встретиться с Тайроном Спонгом, но голландец провалил допинг-тест Добровольной антидопинговой организации (VADA).

Усик за свою карьеру провёл 16 поединков, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). Уизерспун провёл 41 бой за карьеру, одержав 38 побед и потерпев три поражения.

Сообщалось, что заменить Спонга готов был россиянин Александр Устинов.

Кроме того, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол встретится с Ленином Кастильо. Бой россиянина станет соглавным событием вечера бокса, писал News.ru.