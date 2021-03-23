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Усик рассказал о готовности попробовать себя в UFC

08:08, 24 марта 2021 11
Александр Усик Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал об общении с президентом UFC Дэйной Уайтом и предложении попробовать себя в октагоне.

Мне недавно написал сообщение Дэйна Уайт, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, СМС. Я готов». Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей, — рассказал Усик на YouTube-канале XSPORT.ua.

C 2019-го Усик выступает в тяжёлом весе и является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, который принадлежит Энтони Джошуа.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил на вопрос о рэпере Моргенштерне.

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