Умер боксёр Евгений Горстков, встречавшийся на ринге с Мухаммедом Али

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Известный советский боксёр, тренер и арбитр Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает Федерация бокса России.

За свою профессиональную карьеру с 1974 по 1981 годы Горстков провёл 228 боев, в числе которых показательные бои с чемпионом мира Мохаммедом Али. С легендой бокса он встречался на ринге в 1978 году.

Горстков четырежды становился чемпионом СССР и дважды — Европы. Кроме того, он пять раз награждался «хрустальной перчаткой» — специальным призом, вручаемым сильнейшим боксёрам-тяжеловесам. После завершения карьеры Горстов занялся тренерской деятельностью, а также работал в качестве арбитра.

Федерация бокса России выражает глубочайшие соболезнования семье Евгения Николаевича Горсткова, который золотыми буквами вписал себя в историю нашего бокса, — говорится на сайте организации.

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