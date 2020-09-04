Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

https://static.news.ru/photo/1d90d2f6-eed5-11ea-a6d8-fa163e074e61_660.jpg Павел Свешников Фото: pavel_sveshnikov/instagram.com

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что велогонщик Павел Свешников скончался. Спортсмен потерял сознание на Гран-при Москвы по велотреку.

Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках, — поделился Екимов.

По его словам, сразу же подъехала машина реанимации, однако врачам не удалось спасти Свешникова, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, победитель многочисленных велогонок Феличе Джимонди умер в Италии от сердечного приступа. Мужчине было 76 лет. Спортсмен выигрывал все гонки «Гранд тура», а также стал одним из семи человек, имеющих кубки сразу всех трёх основных соревнований («Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испании»).