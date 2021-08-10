Дос Сантос огорчён, что ему не дали бой с Емельяненко

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в тяжёлом весе бразилец Жуниор дос Сантос прокомментировал новость, что соперником Фёдора Емельяненко стал не он, а американец Тимоти Джонсон. Его слова проводят MMAFighting.

Надеялся, что я стану отличным вариантом для того, чтобы завершить карьеру Фёдора. Думал, что он хочет отличный бой, который будет интересен фанатам, например со мной, Алистаром Оверимом или Фабрисио Вердумом, но реальность оказалась противоположной тому, что я себе представлял, — заявил дос Сантос.

Также боец отметил, что считает Фёдора Емельяненко величайшим чемпионом в истории тяжёлого веса и что он заслуживает яркого боя, способного порадовать фанатов со всего мира.

Как стало известно ранее, легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал свои сложные отношения с братом Александром, с которым он не общается напрямую уже несколько лет.