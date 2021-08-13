Украинский олимпийский чемпион объяснил совместное фото со Скабеевой

Украинский борец и депутат Верховной рады, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк объяснил, почему сделал совместное фото с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается? — заявил Беленюк.

Также борец отметил, что каждый украинский спортсмен является патриотом своей страны и доказывает это своими делами, показывая результат.

Совместную фотографию с Беленюком Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале после начала травли легкоатлетки Ярославы Магучих за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Как стало известно ранее, депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева.