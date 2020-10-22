Украинский боксёр Ломаченко извинился за поражение от Лопеса

https://static.news.ru/photo/ba2c05ce-148a-11eb-9135-fa163e074e61_660.jpg Василий Ломаченко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Украинец Василий Ломаченко принёс извинения перед болельщиками за то, что не оправдал ожиданий в бою с американским боксёром Теофимо Лопесом.

Сложно сейчас что-то комментировать, хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно было подобраться к нему: размеры, размах рук имеют, конечно, огромную роль. Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдём дальше, — сказал Ломаченко.

Видеозапись была опубликована в Instagram lomus_official.

Бой состоялся в Лас-Вегасе 18 октября. Все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109. 32-летний Украинец утратил титулы чемпиона мира в лёгком весе. После поражения его затравили (https://news.ru/martial-arts/sho-moskali-ne-pomogli-chto-zastavilo-ukraincev-voznenavidet-lomachenko/) соотечественники.

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