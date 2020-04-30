24 участника турнира UFC 249 в штате Флорида уже прибыли в Джексонвилл, где в ночь с 9 на 10 мая пройдёт первый за два месяца турнир компании. Фантастический кард нам обещает, возможно, самый яркий турнир года, а внимание всего спортивного мира будет приковано не только к боям, но и к организации крупных турниров в условиях «новой нормальности». Во многом от опыта UFC будут зависеть перспективы всего профессионального спорта в ближайшем будущем. Всё оставшееся до турнира время бойцы будут находиться под жёстким медицинским контролем, сдавать тесты на COVID-19, а само шоу будет транслироваться только с помощью автоматических камер и без живых операторов. NEWS.ru рассказывает об интригах в главных поединках турнира.

Бой за временный титул в лёгком весе. Тони Фергюсон — Джастин Гейтжи. Шансы 65% на 35%

Самый опасный соперник Хабиба Нурмагомедова, бой с которым сорвался в пятый раз, Тони Фергюсон попытается вновь завоевать титул временного чемпиона. Как показывает практика, его наличие никак не гарантирует обязательный бой за титул, а команда Нурмагомедова постоянно спекулирует наличием других вариантов продолжения карьеры в лице стилистически удобного Конора Макгрегора и отставного ветерана Жоржа Сен-Пьера. Самый бескомпромиссный и зрелищный легковес UFC Джастин Гейтжи, так же как и Хабиб, является клиентом менеджера Али Абдель-Азиза, а потому с радостью согласился выйти на коротком уведомлении, чтобы попытаться прервать рекордную 12-матчевую победную серию Фергюсона. Благодаря напору и ударной мощи он будет опасен для Эль Кукуя в первых двух раундах, но если Фергюсон выдержит стартовый штурм, дальше он должен взять бой под контроль за счёт своего более богатого технического арсенала.

Бой за титул в легчайшем весе. Генри Сехудо — Доминик Крус. Шансы 70% на 30%

Завоевавший второй чемпионский титул Генри Сехудо не спешит встречаться с реально опасными конкурентами, такими как Алджамейн Стерлинг или россиянин Пётр Ян, предпочитая «денежные» бои с едущими с ярмарки ветеранами. Когда сорвался поединок с проигравшим два последних боя Жозе Алду, его соперником стал Доминик Крус, в последний раз побеждавший в далёком 2016 году. После этого он проиграл титул Коди Гарбрандту и объявил о завершении карьеры, а сейчас возвращается в дело сразу титульным боем. Насколько «проржавевший» ветеран окажется готов к поединку, тренируясь в условиях пандемии, вопрос риторический, а главное — отпустили ли его многочисленные травмы, из-за которых он вешал перчатки на гвоздь. Вряд ли это будет лучшая версия Круса, а потому у Сехудо могут возникнуть проблемы только в случае явной недооценки соперника.

Бой в тяжёлом весе. Франсис Нганну — Жаирзинью Розенстрёйк. Шансы 75% на 25%

Участники битвы двух самых опасных нокаутёров тяжёлого веса, темнокожие представители европейских стран, также предлагали разыграть пояс временного чемпиона, с чем не согласилась UFC. От француза камерунского происхождения Нганну можно ждать всё что угодно. Он может уничтожить любого соперника за считаные секунды или проиграть в скучнейшем бою, простояв без дела три раунда. Конечно, на его стороне впечатляющие габариты, фантастическая нокаутирующая мощь, но нидерландский выходец из Суринама показал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать, вырвав победу у Алистара Оверима за пять секунд до конца боя. При этом все бои, кроме поединка с украинцем Андреем Ковалёвым, Розенстрёйк выиграл досрочно.

Бой в полулёгком весе. Джереми Стивенс — Кэлвин Каттар. Шансы 35% на 65%

Свести вместе двух недавних соперников Забита Магомедшарипова, проигравших ему по очкам, но выигравших третий раунд, — не самая плохая идея. Скорее всего, и между собой соперники проведут бескомпромиссную перестрелку в стойке, где больше шансов у более молодого и свежего Каттара. Он выше, имеет более длинные руки и нокаутирующий удар. Стивенс в последний раз выигрывал два года назад, после чего последовательно был бит Алду, Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом в жарком противостоянии из двух действий. Скорее всего, лучшие годы 34-летнего ветерана, проведшего без малого 50 профессиональных поединков, позади, но он ещё достаточно крепок, чтобы достойно противостоять парням на подходе к первой десятке рейтинга.

Бой в полусреднем весе. Дональд Серроне — Энтони Петтис. Шансы 40% на 60%

Карьера неутомимого Ковбоя Серроне тоже движется к закату, что показала абсолютная беспомощность в поединке с Конором Макгрегором, но опытный воин готов брать всё здесь и сейчас, пока ещё востребован, и заявил, что готов драться хоть на каждом из турниров UFC во время пандемии. Энтони Петтис, экс-чемпион в лёгком весе, как и Серроне, перешёл в полусреднюю категорию, чтобы не истязать себя весогонкой, и в последних боях куда чаще проигрывает, чем побеждает. Он помоложе и побыстрее своего оппонента, что может стать в бою решающим фактором, однако Серроне выглядит визуально мощнее. Этот бой можно назвать схваткой за выживание, так как проигравший окончательно выйдет в тираж и сможет попрощаться с официальным статусом.

Бой в тяжёлом весе. Фабрисиу Вердум — Алексей Олейник. Шансы 75% на 25%

Алексей Олейник Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два прославленных ветерана, которым в этом году исполнится 43 года, известны как мастера старой школы джиу-джитсу, причём разных её ветвей. Если задушивший величайших Фёдора Емельяненко и Каина Веласкеса Вердум — один из лучших адептов бразильского джиу-джитсу, то его российский визави и уроженец Харькова Алексей Олейник представляет японскую школу этого искусства. При этом он лучший в истории исполнитель удушения Иезекиля, за что и получил своё прозвище Удав. Карьера бразильца получилась ярче: он был топовым тяжем в PRIDE, владел поясом UFC и в ветеранском поединке по праву считается фаворитом, даже при том, что был дисквалифицирован за допинг и долгое время не выступал. Олейнику будет трудно с бразильцем не только в борьбе, но и в стойке, где он неплохо работает ногами и коленями.