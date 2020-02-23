https://static.news.ru/photo/7941ab2c-5608-11ea-8e91-fa163e074e61_660.jpg Деонтей Уайлдер Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Деонтей Уайлдер заявил, что был готов продолжать бой с британцем Тайсоном Фьюри до последнего, но тренерский штаб не позволил этого.

Мой тренер бросил полотенце, хотя я был готов костьми лечь на ринге. Я просто хотел, чтобы мой угол позволил продолжать сражаться. Но он сделал то, что сделал, мне нет никаких оправданий, — цитирует Уайлдера BBC.

Ранее NEWS.ru писал, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде Деонтея Уайлдера на боксёрском шоу в Лас-Вегасе и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.