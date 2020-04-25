У члена команды Хабиба Нурмагомедова заподозрили пневмонию

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров заболел, медики подозревают у него пневмонию. Завуров входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Об этом ТАСС
Шамиль Завуров принимал участие в нескольких турнирах M-1 Global, а также в соревнованиях под эгидой других организаций. В его активе 38 побед, одна ничья и шесть поражений.
О госпитализации 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщал NEWS.ru. Отец чемпиона UFC подтвердил, что находится в медучреждении.
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