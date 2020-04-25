У члена команды Хабиба Нурмагомедова заподозрили пневмонию

https://static.news.ru/photo/71907ab2-8721-11ea-8eef-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Завуров Фото: shamilzavurov/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров заболел, медики подозревают у него пневмонию. Завуров входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Об этом ТАСС рассказал комментатор Рамазан Рабаданов. Он отметил, что у медиков в отношении Завурова «такие же подозрения», как и в отношении отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова, госпитализированного ранее. Рабаданов отметил, что не знает, положили ли в больницу члена команды чемпиона UFC.

Шамиль Завуров принимал участие в нескольких турнирах M-1 Global, а также в соревнованиях под эгидой других организаций. В его активе 38 побед, одна ничья и шесть поражений.

О госпитализации 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщал NEWS.ru. Отец чемпиона UFC подтвердил, что находится в медучреждении.