В Саудовской Аравии завершился вечер бокса, главным событием которого стал титульный реванш тяжеловесов британца Энтони Джошуа и американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Британец выиграл по очкам благодаря сверхосторожной тактике и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBO. В соглавном бою вечера россиянин Александр Поветкин свёл вничью свой поединок с американцем Майклом Хантером.

Десять тяжеловесов в одном ринге

Большие бои крупных парней всегда в цене в любом виде единоборств. Организаторы вечера бокса в Саудовской Аравии невероятно порадовали фанатов, приготовив сразу пять таких поединков. Сначала трёхкратный чемпион мира и призёр Олимпийских игр Магомедрасул Меджидов уже во втором раунде завершил свой поединок с Томом Литтлом и одержал вторую победу на профессиональном ринге.

Затем непобеждённый хорватский проспект Филип Хргович уже в третьем раунде нокаутировал Эрика Молину и провёл очередную защиту своего интерконтинентального титула по версии WBC. Наконец, уже перед двумя главными событиями вечера временный чемпион по версии WBC британец Диллиан Уайт победил по очкам одного из бывших соперников Александра Поветкина Мариуша Ваха, но при этом провёл не лучший поединок в своей карьере.

Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера был официально объявлен элиминатором по версии WBA, то есть его победитель становился официальным претендентом на чемпионский титул. Вариантов для дальнейшего продолжения в таком случае у него два: бой за титул суперчемпиона с победителем главного события вечера — реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса — или встреча с регулярным чемпионом Мануэлем Чарром, которого Поветкин без проблем побеждал.

Поветкин долго запрягал и быстро приехал

Александр Поветкин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Конечно, в лучшие годы у Поветкина не было бы проблем с таким боксёром, как Хантер, но сейчас он оказался для него опасным оппонентом. Американец с первых секунд бросился в бой и ошарашил Александра своим длинным джебом и боковыми ударами в жёстком и размашистом размене. Козырем Хантера были быстрые руки, которые вылетали под самыми невероятными углами. За российского боксёра было так тревожно, что оставалось радоваться, что нокаутирующий удар не относится к достоинствам американца. Лишь в третьем раунде Поветкин проснулся, пошёл вперёд сам и навязал сопернику выгодный ему рисунок боя. У россиянина стал проходить сдвоенный левый хук, а в каждом из разменов ударами чувствовалось его преимущество в ударной мощи.

В пятом раунде Хантер даже поплыл после одной из серий, и казалось, что на ногах его удержали канаты. Поймавший кураж россиянин подсаживался и атаковал по корпусу, качал маятник, и уже сопернику приходилось менять рисунок боя и искать скрытые резервы. Седьмой и восьмой раунды получились равными. С одной стороны, Поветкин всё ещё шёл вперёд и успешно атаковал, с другой, американец останавливал его ударами по корпусу. В нескольких жёстких разменах соперники отвечали друг другу ударом на удар и даже сталкивались лбами.

Александр должен был доводить такой бой до победы, но в заключительных раундах начал сказываться возраст. Он замедлился и стал меньше двигаться, не успевая за быстрыми руками оппонента. Хантер, которому ещё совсем недавно было несладко, внезапно почувствовал себя хозяином в ринге. Перед 11-м раундом Поветкин честно признался своим угловым: «Что-то я устал». Вид у него при этом был измученного сражениями старого воина, которому так и не дают увольнительную. В 11-м раунде Хантер задал ему жёсткую трёпку и, казалось, окончательно переломил ход боя в свою пользу. Выглядевший сломленным Александр лишь на силе воли, характере и опыте дал отпор в заключительном раунде и, возможно, даже выиграл его. Это и позволило россиянину избежать поражения. Соотечественник Юрий Копцев отдал ему победу, итальянский судья отдал предпочтение Хантеру, а американец поставил ничейные очки. После боя оба соперника выразили желание выявить сильнейшего в реванше.

Марафонский забег Джошуа

В главном бою вечера нам предстояло узнать, кто же такой Энтони Джошуа: великий чемпион, который однажды оступился, или распиаренный гигант, на деле оказавшийся дутой фигурой. Кто такой Энди Руис, все примерно и так понимали, в том числе отдавали отчёт, что недооценивать этого толстяка недопустимо. Джошуа начал бой осторожно, с почтением к нокаутировавшему его сопернику. Британец работал исключительно с дистанции одиночными ударами и в конце первого раунда нанёс Руису сильное рассечение. В дальнейшем Джошуа развивал успех, перебивая тяжеловесного соперника с дистанции, но и сам получил сечку от джеба. В конце четвёртого раунда британец начал атаковать серийно, что чемпион тут же прочувствовал на себе.

Джошуа не раскрывался полностью даже к середине боя, продолжая работать вторым номером и сдерживая соперника джебом. В одной из редких атак в шестом раунде Руис потряс его левым боковым, но постоянные движения британца не давали возможности развить успех. Более того, Джошуа постепенно наращивал преимущество, не давая сопернику шансов изменить ход боя. Руис смотрелся тяжелее себя самого в первом поединке и не был похож на того серьёзного нокаутёра. Единственным его эффективным оружием оставался левый боковой.

Создавалось впечатление, что Энди ждал, когда Джошуа замедлится и станет уязвимым, но физическая подготовка экс-чемпиона сбоев не давала. В девятом раунде бойцы впервые за долгое время сошлись в жёстком размене и обменялись эффектными попаданиями. Руис должен был понимать, что проигрывает по очкам, а потому его шанс оставался лишь в финальном штурме, но и в последних раундах он просто проходил за своим соперником. По итогам 12 раундов боя-реванша, который получился намного скучнее их первого противостояния, судьи отдали победу Джошуа со счётом 118:110 (двое) и 119:109. Британец показал, что его рано списывать со счетов и при этом он имеет достаточный бойцовский интеллект, чтобы анализировать свои поражения и кардинально менять тактику.