https://static.news.ru/photo/22685220-4e3c-11ea-afdd-fa163e074e61_660.jpg Гоги Когуашвили Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал неудачное выступление своих подопечных на чемпионате Европы в Риме (Италия). Российские спортсмены остались без золотых медалей турнира.

Тренер отметил, что к соревнованиям команда подошла в соответствии с планом подготовки, которая прошла хорошо.

Многие наши лидеры от этих соревнований были освобождены, но даже при этом мы рассчитывали на два-три золота. Виталий Кабалоев ошибся сам. Он провалил начало финальной схватки — отдал инициативу сопернику, и в итоге в конце второго периода спасти встречу не успел, — цитирует Когуашвили пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Он также подчеркнул, что некоторым спортсменам не хватило опыта — для них этот чемпионат Европы стал первым серьёзным турниром.

В первый день европейского чемпионата российские борцы проиграли два финальных поединка и также довольствовались серебряными медалями, ранее писал NEWS.ru. Кроме того, в активе России бронзовая награда.