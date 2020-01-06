https://static.news.ru/photo/0961a1bc-307f-11ea-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ответил на вопрос, кто самый опасный соперник в карьере его подопечного: Конор Макгрегор, Дастин Порье или Тони Фергюсон.

Точно не Дастин. Это кто-то между Конором и Тони. И я бы выбрал Конора, если честно. Мы к нему готовились как к суперопасному оппоненту, — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Ранее NEWS.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о лучшем бойце вне зависимости от весовой категории.