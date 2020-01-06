Американский тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ответил на вопрос, кто самый опасный соперник в карьере его подопечного: Конор Макгрегор, Дастин Порье или Тони Фергюсон.
Точно не Дастин. Это кто-то между Конором и Тони. И я бы выбрал Конора, если честно. Мы к нему готовились как к суперопасному оппоненту, — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».
Ранее NEWS.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о лучшем бойце вне зависимости от весовой категории.
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