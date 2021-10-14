Токов: сложно заставить себя драться с человеком, которого хорошо знаешь

23 ноября в главном карде турнира Bellator 269, который пройдёт в Москве, один из лучших российских средневесов Анатолий Токов проведёт первый бой за два года — с соотечественником Шарафом Давлатмуродовым. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о причинах долгого простоя, чемпионских планах на следующий год, возможностях перейти в UFC и карьере брата в Fedor Team.

«Через бой-два буду драться за пояс»

— У вас намечается первый бой за два года? С каким настроением подходите к нему и как входили в соревновательный ритм после простоя?



— Давно хотелось подраться, потому настрой хороший. Я начал подготовку в Старом Осколе, потом поехали на сборы в Кисловодск, а сейчас переехали в Чехов, где сейчас подводимся к бою.

— У вас были проблемы с американской визой. Это главная причина столь долгого перерыва?



— Два года — столь долгий срок, что я уже не помню, что было вначале, потом началась пандемия и не было турниров, потом закончилась виза и были проблемы с её получением.

Анатолий Токов anatolii_tokov/instagram.com

— Контракт с Bellator обычно разрешает в такой ситуации выступать в России в других промоушенах. У вас не было такого желания?



— Контракт это допускает, но надо договариваться. Было желание подраться в России, пока не было визы, но договориться ни с кем не смогли.

— Последний большой бой у вас вообще был с Александром Шлеменко три года назад. Вы согласны с Фёдором Емельяненко, что могли выиграть этот бой и досрочно?



— С подготовкой и акклиматизацией всегда много нюансов. Сейчас не вижу смысла об этом вспоминать, так как прошло много времени.

— Но после той победы о вас стали говорить, как о претенденте на пояс Bellator в среднем весе. Сейчас, когда виза у вас есть, насколько эта цель реальна и близка?



— Думаю, через бой-два я буду драться за пояс, если всё хорошо сложится. План у нас такой. У Мусаси запланирован уже следующий бой (в начале следующего года он будет защищать титул от Остина Вандерфорда, — NEWS.ru), поэтому, возможно, мы договоримся провести ещё один бой примерно в то же время, чтобы не было большого простоя. Второй вариант, мы дождёмся победителя их боя и подерёмся с ним.

— Что вы думаете о Гегарде Мусаси, который в молодости тренировался с Фёдором и хорошо с ним знаком?



— Он неплохой боец, очень опытный со своими фишками. Слежу за ним и жду с нетерпением боя с Мусаси.

— С предстоящим соперником на турнире в Москве Шарафом Давлатмуродовым вы примерно в одно время выступали в АСВ. Знакомы с ним?



— Мы с ним вместе тренировались, выступали за одну команду. Общаемся и дружим уже довольно давно. Он хороший боец, хороший спортсмен. Для меня бой с ним не станет лёгкой прогулкой.

— Против хорошо знакомого соотечественника сложнее выходить, чем против иностранца?



— Для меня поначалу точно сложнее, но ближе к бою я настроюсь. Но всё равно, когда человека знаешь и общаешься с ним, сложнее заставить себя с ним драться. Но так уж получилось, это спорт. Подерёмся и дальше будем общаться.

«Брату надо газовать и побеждать»

— Фёдор сказал, что считает вас лучшим российским средневесом. Кого из россиян в своей весовой категории вы бы выделили, как достойных оппонентов?



— У нас много хороших бойцов во всех весах, поэтому достойных оппонентов хватает.

— В ближайший уик-энд пройдут два ярких поединка в вашем весе: реванш Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева и бой Александра Шлеменко с Артуром Гусейновым. Что ждёте от этих противостояний?



— Я думаю, что Минеев и Исмаилов должны показать интересный и упорный бой, но может быть и наоборот. Вдруг они хорошо изучили друг друга и проведут скучный поединок или кто-то из них сможет закончить бой быстро. Думаю, победит тот, кто лучше подготовится. Что касается боя Шлеменко и Гусейнова, но в уровне Александра я не сомневаюсь. Он неплохой боец, а вот Гусейнова давно в деле не видел и не слышал о нём. Раньше он очень зрелищно выступал, показывал удары ногами с разворота, а сейчас не могу сказать, в какой он форме.

— У вас бой в один вечер с братом. Приходилось раньше выступать вместе с ним? Как проходит сейчас его подготовка?



— Да. Мы с братом выступали несколько раз в Bellator. Сейчас он делит со мной комнату на сборах. Он в нормальной форме подходит к турниру, думаю, всё у него будет хорошо.

— Как он оказался в вашей команде? Вы рекомендовали его Фёдору или он сам обратил на него внимание?



— Я не рекомендовал его и не знаю, как это произошло, но брат действительно неплохой спортсмен изначально, поэтому всё сложилось. А теперь надо только газовать вперёд и побеждать.

— Что не получилось у него в последнем бою и насколько это поражение справедливо? Многие считают, что Гонсалесу помогло домашнее судейство?



— Бой был ровный. Можно было отдать в обе стороны, и в любом случае были бы недовольные разговоры.

— Значит Владимир сам не доработал до победы?



— И сам не доработал, и опыта чуть-чуть не хватило.

— Фёдор говорил, что никто из бойцов команды не стремится в UFC и всем нравится в Bellator. Неужели у вас не было даже мыслей о переходе в сильнейшую лигу?



— После того как я два года не выступал точно не хочу об этом думать. Надо сначала в этой организации чего-то добиться, а пока что я просто хороший боец, а надо стать чемпионом. По условиям контракта меня всё абсолютно устраивает в этой организации.