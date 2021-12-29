The Ring назвал главное событие 2021 года в мире бокса

Журнал The Ring назвал главным событием года поединок за титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. На второй строчке расположилась битва между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Билли Джо Сондерсом.

Также в рейтинг самых значимых событий года в боксе вошли третья битва между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, поединок Сауля Альвареса с Калебом Плантом и бой Теренса Кроуфорда с Шоном Портером.

Поединок между Усиком и Джошуа прошёл 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Схватка продлилась все 12 раундов, по окончании которых судьи единогласным решением признали победу украинца.

Усик выиграл 19-й бой в карьере (13 — нокаутом) и остался непобеждённым. Джошуа потерпел второе поражение в карьере. Также в его активе значится 24 победы (22 — досрочно).

Ранее Усик рассказал о самой сложной тренировке в жизни. По его словам, при подготовке к Олимпиаде 2012 года он был вынужден плавать в бассейне по 10 километров.