Телефонные мошенники предложили Александру Емельяненко съездить в Донбасс Телефонные мошенники предложили Александру Емельяненко съездить в Донбасс с целью поддержки СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российскому бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко поступил звонок от телефонных мошенников, сообщает портал Sports.ru. Они предложили спортсмену отправиться в Донбасс с целью поддержки спецоперации. Боец согласился провести там четыре дня, потребовав по 300 тысяч рублей в сутки.

Это займет четыре дня? Тогда каждый день — по 300 тысяч рублей. Дело в том, что я работаю и получаю больше денег. Я и так планирую съездить с другими организациями. Но вы можете под меня и рекламу сделать. Все, что заработаете сверху — будет ваше, — сказал человек по телефону, голос которого похож на Емельяненко.

25 сентября проходивший в Москве турнир Hardcore Boxing завершился поединком в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. В главном событии вечера Дацик победил нокаутом уже на 13-й секунде боя.

Он атаковал соперника с первых секунд поединка, часть его ударов попадала в цель. Удачным оказался левый боковой удар — Емельяненко рухнул на настил без сознания. После нокаута он долго не мог прийти в себя.