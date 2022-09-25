Дацик отправил Емельяненко в нокаут на 13-й секунде боя Дацик отправил Емельяненко в нокаут на 13-й секунде боя в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Турнир Hardcore Boxing в Москве завершился поединком в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. В главном событии вечера Дацик победил нокаутом уже на 13-й секунде боя.

Дацик атаковал соперника с первых секунд поединка, часть его ударов попадала в цель. Удачным для него оказался левый боковой удар — Емельяненко рухнул на настил без сознания. После нокаута побежденный ещё долго не мог прийти в себя.

Ранее стало известно, что бойцы Вячеслав Дацик и Гаджи Автомат Наврузов проведут поединок на голых кулаках на одном из ближайших турниров Hardcore FC. Это будет второй поединок между ними. В мае 2021 года спортсмены провели боксерский поединок, тогда Наврузов нокаутировал Дацика в первом раунде.