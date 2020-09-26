Take it, Иззи: Адесанья становится самым ярким чемпионом UFC

Возвращение UFC на «Бойцовский остров» получилось фейерическим, хотя российские парни не смогут занести его себе в актив. Карьера Хадиса Ибрагимова в UFC теперь точно окончена бесславно, а Зубайра Тухугов в клетке «газует» хуже, чем за её пределами. Зато великолепный чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья уничтожил могучего бразильца Пауло Косту, а поляк Ян Блахович, которого несколько лет назад почти списали в тираж, добрался до чемпионского титула и вызвал на бой Джона Джонса. NEWS.ru подводит главные итоги UFC 253.

Битвы титанов не получилось

Бой непобеждённых средневесов Исраэля Адесаньи и Пауло Косты окрестили боем года. 33 победы и 25 нокаутов на двоих — это не шутки, а очная ставка виделась самым интригующим противостоянием небитых бойцов за все последние годы в UFC. На деле же интриги почти не получилось исключительно по вине Иззи. Нигерийский гений чувствовал и предвидел каждое движение своего соперника, а его физическая сила и природная мощь сыграли против него самого. Пристрелявшись к сопернику, в первом раунде, Адесанья играючи расправился с ним во втором, зацепив левым хуком в висок, а заодно и посрамил скептиков, считавших его безударным.

Вычистить дивизион и покорить полутяжёлый вес

Расправившись над Костой, Адесанья разменял третий десяток побед и начал строительство своего крепкого наследия, которое включает уже впечатляющую серию из девяти побед в октагоне кряду. Больше в среднем весе было только у Андерсона Силвы — 13, но и его абсолютный рекорд может покориться нигерийскому кикбоксёру, который лишь три года назад окончательно поменял ринг на октагон. Кроме того Адесанья первым сломил проклятие обложки игры UFC. До этого все попадавшие на неё герои проигрывали бои и теряли позиции. Не стал исключением и напарник нигерийца по UFC 4 Хорхе Масвидаль, уступивший в титульном бою Камару Усману.

Следующий бой Иззи проведёт с победителем схватки между экс-чемпионом Робертом Уиттакером и Джаредом Каннонье. Ни кто-то из этих двоих, ни находящиеся на ближайших подступах средневесы не кажутся угрозой для чемпиона. После ещё пары успешных защит он может совершить вылазку в полутяжёлый вес, где после ухода Джона Джонса наступает эра хаоса и безвременья. У Адесаньи, самого яркого ударника в современных ММА, всё же есть шансы на второй пояс и строительство наследия, которое перекроет достижения его кумира Андерсона Силвы.

«Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самых высот!»

Вынесенная в подзаголовок цитата Кобаяси Иссы, одного из самых известных мастеров хокку, лучше всего описывает карьерный путь польского тяжеловеса Яна Блаховича, который посрамил многих скептиков, завоевав чемпионский пояс в 37 лет. Отсуствие харизмы, нокаутирующего удара и яркого таланта хоть в одной из разновидностей единоборств никогда не позволяли воспринимать Блаховича, как серьёзного претендента на титул. Казалось, он всю жизнь будет исполнять роль привратника на входе в элиту дивизиона, особенно после того как проиграл четыре из первых шести боёв в октагоне.

Каждая из его побед казалась стечением обстоятельств. Так Никита Крылов на первом турнире в Москве уверенно справлялся с поляком в стойке, пока не упустил инициативу в партере. Люк Рокхолд и Кори Андерсон на момент встречи с Блаховичем оказались уже пробитыми бойцами, а великовозрастный бразилец Роналду Соуза при большей благосклонности судей мог получить и победный вердикт. После боя Блахович пожелал встретиться с Джоном Джонсом, понимая, что сейчас снять скальп с многолетнего тирана дивизиона гораздо проще, а без победы над ним он не будет считаться полноценным королём дивизиона. Более того можно насчитать с полдюжины более молодых соперников, включая нашего Вадима Немкова, которым Блахович по зубам, но сколько раз он уже опровергал прогнозы.

Побег Тухугова от собственной победы

Зубайра Тухугов ZubairaTukhugov/instagram.com

Тот факт, что один из главных напарников Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов не смог сделать вес, уже говорит о том, что в его подготовке не всё было гладко, а выносливость и раньше была слабой стороной чеченского бойца. Но то, что происходило в третьей пятиминутке, когда Тухугов нанёс за пять минут только пять точных ударов, безуспешно пытался перевести в партер базового ударника, а на последней минуте откровенно бегал от соперника вместо того чтобы рубиться. И даже притом, что у кого-то из судей были основания отдать первые два близких раунда, а вместе с ними и весь бой россиянину, такой исход был бы верхом несправедливости. К сожалению, мы вынуждены признать, что уровень хайпа вокруг Зубайры превосходит уровень его бойцовского таланта, который не позволяет пока закрепиться в топ-15 дивизиона.

Ибрагимов установил вечный антирекорд для России

Большинство новичков UFC увольняют после двух-трёх поражений кряду, однако экс-чемпиону M-1 Challenge Хадису Ибрагимову был выдан такой кредит доверия, что он получил четвёртую попытку выиграть в октагоне, но воспользовался ей также бездарно, как и предыдущими. Единственный локальный успех Хадиса за весь бой с бразильским дебютантом Данило Маркесом — это выход в маунт в первом раунде. В остальном россиянин двигался так, словно стоит по шею в воде, постоянно хватался за сетку, пытаясь избежать тейкдауна, а в третьем раунде откровенно выживал. Казалось, что хуже Дмитрия Смолякова российского бойца в октагоне уже не будет, но Ибрагимов сумел превзойти его пос статистике — 0:4 против 0:3 в пользу питерского дагестанца.