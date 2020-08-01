Тайсон о своей спортивной форме: «Ни один из моих детей не побьёт меня»

https://static.news.ru/photo/295cd4ae-d3e1-11ea-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон признался, что его дети скептически отнеслись к идее его возвращения на ринг.

Отпрыски боксёра считают, что лучше бы отец наслаждался заслуженным отдыхом и сидел на диване, передаёт BoxingScene. Однако 54-летний Тайсон намерен 12 сентября провести выставочный бой с другой легендой бокса — Роем Джонсом. Поединок из восьми раундов пройдёт в Лос-Анджелесе.

Тайсон заверил, что находится в прекрасной спортивной форме и готов драться, несмотря на то что дети считают его слишком старым для этого.

Дети думают, что я должен спокойно сидеть на своей старой заднице. Но что они в этом понимают? Они не умеют драться, ни один из моих детей не побьёт меня в поединке. Так о чём они вообще говорят? — заявил бывший чемпион.

Как писал NEWS.ru, бой Тайсона и Джонса пройдёт без боковых судей. Это означает, что победитель не будет определён, если не будет нокаута. Боксёры будут биться без шлемов в перчатках весом 12 унций. Цена платной трансляции шоу, в рамках которого произойдёт возвращение Тайсона на ринг, составит $49,99.