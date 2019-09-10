14 сентября на турнире UFC в Ванкувере уроженец Донбасса Никита Крылов проведёт свой главный бой в жизни против экс-претендента на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры. News.ru рассказывает о непростом жизненном пути Шахтёра, который война на родине разделила на «до» и «после».

Аль Капоне

Широкой публике Никита Крылов стал известен в 2013 году, когда одержал победу в первом и единственном бою в M-1 на турнире в Санкт-Петербурге. Запомнился он не столько победой и идеальным рекордом, сколько банальным до пошлости искусственным образом. Чёрное пальто, шляпа, прозвище Аль Капоне и всевозможные педалирования темы бандитизма. Сейчас Никита говорит, что весь тот «креатив» создал его тогдашний менеджер Юрий Киселёв, с которым его познакомил друг отца. Именно он придумал образ Аль Капоне и рассказал СМИ, что это кумир Никиты.

Крылов впоследствии счёл этот образ неудачным и от него отказался, сменив официальное прозвище на Шахтёр, род деятельности его отца и деда. Однако татуировка в виде пулемёта Томпсона на руке заставляет сомневаться в этой версии. Неужели менеджер не только подбирал образ, но и заставлял набивать наколки? К тому же Никита и сам в интервью говорил, что в юности приходилось много драться и участвовать в разборках, и вообще рос он в Луганской области в рабочем городке Красный Луч. Слухи о тех временах ходят самые разные, Крылов не любит о них распространяться с тех пор, как спорт стал главным делом его жизни. Менеджер Киселёв оказался тем ещё хитрецом. Он попытался скрыть два поражения подопечного на заре карьеры от украинского тяжеловеса Владимира Мищенко, но затем они всплыли, хотя никак не помешали подписать контракт с UFC, где уже Никита окончательно отказался от его услуг.

Война и сепаратизм

Войну в Донбассе Крылов встретил уже бойцом UFC. Успешная карьера и украинское гражданство никак не мешали ему откровенно высказываться по горячей теме. Никита сразу дал понять, что поддерживает борьбу за независимость непризнанных республик и считает право людей выходить на улицы и захватывать правительственные здания адекватной реакцией на Майдан в Киеве. По словам бойца, у него были предложения принять участие в боевых действиях, но свою борьбу он решил вести в октагоне, куда выходил в антивоенных футболках и несколько раз пытался заявить о своей позиции через композицию при выходе.

Строгая политкорректная политика UFC не позволила ему 8 мая на турнире в Роттердаме выйти под песню «День Победы», а позже организаторы также запретили использовать композицию репера Рем Дигга «Донбасс в огне» на одном из американских турниров. С 2014 года Крылов живёт и тренируется в России, получает поддержку от местных спонсоров, однако сохраняет украинский паспорт. Как объяснил сам боец, он бы с радостью получил паспорт ЛНР, если бы республика была принята международным сообществом, а сам паспорт давал бы ему возможность передвигаться по миру.

Зимой 2015 война подошла совсем близко к дому Крылова. Бои за Дебальцево шли в 20 км. Его друг потерял родителей, погибших под артобстрелом. Бабушка и дедушка Никиты слышали над головой свист снарядов, а одного из друзей детства застрелили прямо на улице. Никита продолжал поддерживать ополченцев, называл себя русским, а не украинцем во всех интервью и попросил знаменитого октагон-анонсера Брюса Баффера называть его не украинцем, а уроженцем Донбасса. Это не могло пройти мимо по ту сторону линии огня.

Сайт «Миротворец» и изгнание из киевских залов

Крылов хоть и говорил всегда о негативном отношении к Донбассу со стороны украинских националистов и выходцев с запада страны, продолжал ездить в Киев на тренировки по украинскому паспорту. Однажды в зале он засветился на видео в форме с российским триколором, что вызвало огромный резонанс в соцсетях. Бойцу стали поступать угрозы, а его товарищи, с которыми он долгое время делил зал, сами попросили там не появляться, чтобы не было проблем. Вдобавок ко всему бойца внесли на сайт «Миротворец», где содержатся данные обо всех лицах, когда либо поддерживавших присоединение Крыма к России или ополченцев на востоке Украины.

Крылов стал персоной нон грата в стране, гражданином которой он является. Украинские СМИ о его спортивных результатах стали сообщать в духе советских газет 70–80-х, пишущих об успехах шахматистов-диссидентов. Так, в СМИ после поражения в Москве от поляка Яна Блаховича появились заголовки: «Поляк придушил украинского сепаратиста из UFC», «Убедительная победа Блаховича над номинально украинским бойцом». В комментариях заполыхало пламя с нецензурными оскорблениями и требованиями лишить гражданства. В 2019 году Крылов подал документы на получение российского гражданства.

Поддержка Фёдора и главный бой в карьере

К Никите Крылову можно относиться по-разному, но у него не отнять искренности и готовности везде стоять за свои идеалы. Это касается не только жизненной позиции, но и рядового конфликта Фёдора Емельяненко и Рамзана Кадырова вокруг детских боёв в Грозном. Тогда в ответ на критику президента Союза ММА России, осудившего жестокие бои с участием сыновей главы Чечни, на Емельяненко посыпались оскорбления со стороны десятков чеченских бойцов. Крылов тогда бросил вызов выступавшему в UFC любимцу Кадырова Абдул-Кериму Эдилову и был готов отомстить за оскорбление земляка (Емельяненко также родился в Луганской области. — Ред.) и кумира детства. Бой в итоге так и не состоялся, потому что Эдилов был пойман на допинге, а впоследствии и уволен из UFC.

В апреле Крылов взял реванш в поединке с гаитянином Овинсом Сен-Прё и вошёл в десятку лучших бойцов дивизиона. Предстоящий бой с Гловером Тейшейрой может открыть путь к его мечте — титульному поединку с Джоном Джонсом. Тейшейре через месяц исполнится 40 лет, а потому его шансы букмекеры оценивают чуть ниже. Однако это опытный и разносторонний боец, который умеет идеально подобрать план на бой под любого соперника. Зная слабость Никиты на земле, он наверняка попытается перевести бой в партер и там использовать свои навыки джиу-джитсу, поэтому Крылову ни в коем случае нельзя расслабляться.