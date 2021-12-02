«Судить поздно»: тяжелоатлет Кокляев высказался о творчестве Моргенштерна

Стронгмен и пауэрлифтер Михаил Кокляев высказался о творчестве рэпера Алишера Моргенштерна. Тяжелоатлет не стал призывать запретить артиста. По мнению спортсмена, Моргенштерна «судить уже поздно». Его слова приводит «Матч ТВ».

Творчество Алишера не совсем нравственно. Есть такая фраза: мы — это то, что мы едим, слушаем, смотрим. Как говорил Жак Фреско, человек ни в чём не виноват, виновата среда, в которой он обитает. Моя задача как родителя: проследить, подглядеть, что мой ребёнок слушает и смотрит, — сказал Кокляев.

Он добавил, что судить Моргенштерна уже поздно, да и не нужно, а повлиять на воспитание собственных детей никогда не поздно.

17 сентября Кокляев анонсировал реванш с Александром Емельяненко.

30 ноября 2019 года Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксёрского поединка за пояс чемпиона РЕН ТВ.