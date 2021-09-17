Кокляев анонсировал реванш с Александром Емельяненко

Стронгмен и пауэрлифтер Александр Кокляев анонсировал бой-реванш с Александром Емельяненко. Первый их бой прошёл в ноябре 2019 года.

На следующий год планируем. Он дал согласие. Официально мы ещё не заявляли об этом. Скоро начнём раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся, хотелось бы снова на базе РЕН ТВ, — сказал Кокляев корреспонденту NEWS.ru.

Он добавил, что рассчитывает на такой же гонорар, что и в первом бою: 10 миллионов рублей.

Думаю, всё получится, вариантов ведь не так уж много, все дороги ведут ко мне, к человеку со штангой. Мы первые ввели эту моду, собрали кучу народу — 10 тысяч на стадионе, побили телевизионные рейтинги за всю историю существования РЕН ТВ. У меня будет промежуточный бой перед реваншем с Сашей. Не могу сказать с кем по соглашению с телеканалом, — заявил Кокляев.

30 ноября 2019 года Александр Емельяненко нокаутировал Александра Кокляева в первом раунде боксёрского поединка за пояс чемпиона РЕН ТВ.

Ранее в пятницу Кокляев поделился ожиданиями от боя Емельяненко с ММА-блогером Артёмом Тарасовым. Этот поединок пройдёт в Москве 18 сентября.