Кокляев поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Тарасовым

Стронгмен и пауэрлифтер Александр Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Емельяненко с ММА-блогером Артёмом Тарасовым, который состоится 18 сентября в Москве.

Саня (Александр Емельяненко. — NEWS.ru) будет его стараться сразу ударить сильно, потому что функционалка ещё не совсем нормальная, но самые быстрые руки России начинают оживать. Надеюсь, что Саня сделает всё быстро, — сказал Кокляев корреспонденту NEWS.ru.

Стронгмен считает, что Тарасов не обладает сильным ударом.

Тарасов? Я с ним боксировал, он не бьёт. Мне даже тренер говорил не ронять его, потому что люди будут думать, что я только малышей могу бить. Он мне говорил висеть на нём, чтобы можно было изменить известную пословицу. Говорят, что чем больше шкаф, тем громче падает, а там должно было быть так: чем больше шкаф, тем тяжелее его на себе держать. А ударов у Тарасова нет совсем, — добавил Кокляев.

Поединок пройдёт по правилам бокса, но в перчатках, используемых в смешанных единоборствах. Бой будет состоять из трёх раундов по две минуты.

21 февраля 42-летний Кокляев победил 30-летнего Тарасова решением большинства судей. Боксёрский поединок продолжался на протяжении четырёх раундов по две минуты.