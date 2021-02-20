От бокса к цирку: как бои чемпионов сменились боями «королей ринга»

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В Москве завершился вечер бокса, где в главном бою лучший российский средневес Фёдор Чудинов не смог справиться с джорнименем из Африки Айзеком Чилембой, зато блеснули такие мастера, как Вячеслав Дацик, Михаил Кокляев и Максим Новосёлов.

От чемпионов к “королям бокса»

Ещё несколько лет назад компания Андрея Рябинского "Мир бокса" устраивала в России шоу экстра-класса с участием лучших российски боксёров, чемпионов мира и претендентов Дениса Лебедева, Александра Поветкина, Эдуарда Трояновского, Рахима Чахкиева, Дмитрия Кудряшова и других. Но те турниры так и не окупили себя, а ныне в моде поп-бокс или поп-ММА, которые собирают в ринге и клетке не лучших профессионалов, а тех, на которых смотреть интересно широкому кругу зрителей и кто не стесняется называть себя “королями ринга».

Вот и турнир в "Вегас-Сити-Холле" перед боем лучшего российского средневеса Фёдора Чудинова украшали гигантские тяжеловесы Максим Новосёлов и Денис Вильданов. Поскольку первый был хоть и меньше по размеру, но занимался профессионально единоборствами, он выиграл техническим нокаутом после удара по корпусу в четвёртом раунде. Смотрелось это эффектно, но с учётом нулевого бекграунда бойца, предсказуемо.

Другой боец, побывавший в местах не столь отдалённых, Вячеслав Дацик, просто вышиб с ринга своего соперника по прозвищу Тайсон в четвёртом раунде, чем успешно возобновил свою бойцовскую карьеру. Эффектно выглядящий и живущий в России африканец имел о боксе примерно такое же представление, как Вильданов. После этого в интервью журналистам Дацик выглядел героем и требовал подать ему для реванша легендарного французского кикбоксера Жерома ЛеБаннера, которому он проиграл в Казани больше года назад.

«Проверил его кулаки своей головой»

- Конечно, так и планировал закончить этот бой, а то что получилось, как у Олега Маскаева (в бою с Хасимом Рахманом, - NEWS.ru) выбить его с ринга - это вообще красиво. Моя колхозка непобедима, когда прилетает.

- Пару раз и вам прилетело?



- Проверил на прочность его кулачки, но они так себе на мой железобетонный калган, рыхловатые. Хотелось прочувствовать мощь его удара. Я медленный боец и пару раз специально подставил голову, которой многим сломал кулаки. После того, как он пару раз мне засадил, у него уже не было большого желания всаживать мне в голову. Благодарю всех, кто помог мне подготовиться к этому бою, в том числе и в местах заключения. Моя жена, будучи беременной, везла меня на тренировки в пять утра после освобождения, а потом обратно и так два раза в день. После освобождения дыхалка сильно просела, но после двух месяцев подготовки я не задохнулся, хоть я и в два раза больше него, а он гораздо спортивнее и быстрее движется, но скорости ему не хватило. Мои последние бои были весёлыми, но проходили в местах, где не было камер и отнимали телефоны.

- Как вам этот турнир?



- Отличный, классное промо и организация. Жалко, что сейчас нет турниров при казино "Арбат". где мы бились в своё время. Турниры Рен-ТВ пришли на смену. В муайтай я разбил себе ноги в мясо, потому пришлось идти в бокс, где бьём только руками. Это кайфово. Есть желание продолжать, хоть в ближнем бою и подрывало пробить с локтя и колена. Как мне сказал мой секундант, я ничего не нарушил, а такое бывает редко.

- С кем бы вы хотели провести следующий бой?



- Хочу набрать форму, чтобы канал Рен-ТВ смог пригласить Жерома ЛеБаннера. Я дрался с ним без нормальной подготовки после того как две недели пролежал с температурой после свадьбы. Я там просел после третьего удара Жерома в печень. Он великий боец, но я его тоже на задницу посадил.

Реванш за неудачу с Емельяненко

Мастер силового экстрима Михаил Кокляев рассчитывал на лёгкий реванш с блогером и бойцом Артёмом Тарасовым. Большую часть боя соперники провели в клинче, в котором имел преимущество более массивный спортсмен и в отличие от Александра Емельяненко Тарасов не мог потрясти соперника ударом. В итоге судьи отдали победу Кокляеву в поединке в котором оба выглядели плохо. Кокляев же рассказал как сильно переживал первое поражение в профессиональном боксе

Ушёл в жуткий запой порядка двух недель, потом привёл в порядок свои дела и успокоил семью, чтобы они видели, что рядом с ними тот же крепкий, а не срубленный дубок. Думаю, детям говорили, что папка твой проиграл, значит не такой уж и сильный. Детская жестокость страшнее всего. Они не разумные и могут болтать всё, что угодно, поэтому мне надо было показать, что всё хорошо, - признался после боя Кокляев.

Серьёзный бокс тоже не получился

В этом плане даже было обидно за Фёдора Чудинова, который действительно является одним из немногих топовых российских боксёров, но вынужден развлекать публику в отборных фрик-шоу вместо боёв с лучшими соперниками в мире. Однако выбранный ему соперник африканец Айзек Чилемба преподнёс неприятный сюрприз. Он оказался настолько успешен в роли спойлера, что Чудинов долгое время не мог подобрать к нему ключи и поединок этот как минимум не выиграл. Судьи же пощадили россиянина по максимуму и подарили ему ничью.