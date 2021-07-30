Стрикленд победил Холла в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошёл очередной турнир компании UFC, в главном бою которого американский средневес Шон Стрикленд (24-3) победил по очкам ямайца Юрайю Холла (17-10).

Стрикленд смело пошёл в обмен ударами с опасным панчером и перестреливал его на дальней и стредней дистанции, причём ямаец чувствовал мощь его рук, но мало что мог сделать в ответ, кроме правого хука. Во втором раунде Холл пришёл в себя и начал перехватывать инициативу, набрасывая лёгкие, но быстрые удары с обеих рук. Правда от встречных ударов Стрикленда у него заплыл глаз. Обмен бойцов продолжался и дальше в невысоком уже темпе и с минимальным перевесом американца.

В чемпионских раундах понесший ощутимый урон Холл был вынужден идти вперёд без оглядки, но Стрикленд и вторым номером неплохо себя чувствовал. Жестким правым оверхендом он потряс ямайца у сетки, а затем попытался добить коленями из клинча и на земле. Холл всё это выдержал, но выглядел крайне потрёпанным. Потрясающую стойкость он продолжил демонстрировать и в пятом раунде. При этом ямаец не старался довести бой до решения, а делал всё, что в его силах для победы. Судьи оценили поединок со счётом 50:44, 50:45 и 49:46 в пользу Стрикленда.

В соглавном поединке девушек первого наилегчайшего веса американка Чеянн Байс победила техническим нокаутом в первом раунде бразильянку Глорию де Паолу.

Как сообщалось ранее, в Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном бою которого состоялось возвращение чемпиона организации в наилегчайшем весе Ти-Джея Диллашоу. Он одержал победу над Кори Сэндхагеном раздельным решением судей и стал претендентом на чемпионский титул в легчайшем весе.