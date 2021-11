Стерлинг выразил недовольство включением Яна в рейтинг лучших бойцов ESPN

Таким образом, американец намекнул на тот факт, что Пётр Ян и Ти Джей Диллашоу были вынуждены провести все запланированные пять раундов с Кори Сэндхагеном. В то время как сам Стерлинг заставил визави сдаться уже на второй минуте поединка.

За свою профессиональную карьеру Ян провёл 18 поединков. В 16 из них он одержал победы (восемь — досрочно), в двух — уступил.