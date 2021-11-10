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Стерлинг выразил недовольство включением Яна в рейтинг лучших бойцов ESPN

20:19, 10 ноября 2021
Стерлинг выразил недовольство включением Яна в рейтинг лучших бойцов ESPN Алджэмейн Стерлинг Фото: funkmastermma/instagram.com
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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг критически высказался о решении промоушена включить обладателя временного пояса Петра Яна в список сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий. В обновлённой табели о рангах ESPN россиянин занял седьмое место.

Яну и Диллашоу потребовалось 25 минут, чтобы побить соперника, которого я победил за 88 секунд. Почему-то временный чемпион занимает седьмую строчку в рейтинге. Составители рейтинга — посмешище, — написал Стерлинг в Twitter.

Таким образом, американец намекнул на тот факт, что Пётр Ян и Ти Джей Диллашоу были вынуждены провести все запланированные пять раундов с Кори Сэндхагеном. В то время как сам Стерлинг заставил визави сдаться уже на второй минуте поединка.

За свою профессиональную карьеру Ян провёл 18 поединков. В 16 из них он одержал победы (восемь — досрочно), в двух — уступил.

Ранее были обнародованы гонорары российских бойцов-участников турнира UFC 267 в Абу-Даби. Российский боец смешанного стиля Пётр Ян получил один из самых больших гонораров — $282 тысячи — среди участников турнира UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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