Стерлинг выразил недовольство включением Яна в рейтинг лучших бойцов ESPN

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг критически высказался о решении промоушена включить обладателя временного пояса Петра Яна в список сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий. В обновлённой табели о рангах ESPN россиянин занял седьмое место.

Яну и Диллашоу потребовалось 25 минут, чтобы побить соперника, которого я победил за 88 секунд. Почему-то временный чемпион занимает седьмую строчку в рейтинге. Составители рейтинга — посмешище, — написал Стерлинг в Twitter.

Таким образом, американец намекнул на тот факт, что Пётр Ян и Ти Джей Диллашоу были вынуждены провести все запланированные пять раундов с Кори Сэндхагеном. В то время как сам Стерлинг заставил визави сдаться уже на второй минуте поединка.

За свою профессиональную карьеру Ян провёл 18 поединков. В 16 из них он одержал победы (восемь — досрочно), в двух — уступил.

Lmaoo him and TJ take 25min to win over an opponent I beat in 88 seconds. Somehow the âtemporary champâ is ranked 7th The ranking committee is a joke! https://t.co/qQjQdEEjvg — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) November 10, 2021

Ранее были обнародованы гонорары российских бойцов-участников турнира UFC 267 в Абу-Даби. Российский боец смешанного стиля Пётр Ян получил один из самых больших гонораров — $282 тысячи — среди участников турнира UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.