Стали известны все чемпионы России по боксу — 2021

В Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. 4 сентября состоялись финальные поединки, которые определили всех обладателей золотых медалей.

Победителями финальных поединков стали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Ахтем Закиров (до 51 кг), Курбан Байранбеков (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Шакиров (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Вадим Мусаев (до 71 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Андрей Стоцкий (до 92 кг) и Марк Петровский (свыше 92 кг).

Победители турнира получили по 500 тысяч рублей и автомобиль, серебряные призёры — 250 тысяч, а бронзовые — 125 тысяч рублей.

Лучшим боксёром турнира вне зависимости от весовых категорий был признан Всеволод Шумков, для которого эта победа стала второй на чемпионате страны.

Как сообщалось ранее, японский боксёр Казуто Иока (27-2, 15 КО) победил по очкам мексиканца Франсиско Родригеса (34-5-1, 24 КО) и отстоял титул чемпиона WBO во втором наилегчайшем весе на турнире в Японии.