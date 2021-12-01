Стали известны подробности боя между Проводниковым и Багаутиновым

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслан Проводников проведёт поединок с бывшим претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Али Багаутиновым в категории до 65 килограммов. Схватка между представителями бокса и MMA пройдёт на благотворительном турнире «Драться, чтобы спасти», который пройдёт 19 декабря в Москве.

Поединок между Проводниковым и Багаутиновым пройдёт по правилам бокса в формате пяти раундов по три минуты.

Во время выступления в любителях Проводников провёл 150 боёв, в которых одержал 130 побед и потерпел 20 поражений. После перехода в профессионалы он 30 раз выходил на ринг, 25 раз взял верх (18 — досрочно) и потерпел пять поражений.

Багаутинов провёл 29 поединков по правилам смешанных единоборств, в которых одержал 22 победы (11 — досрочно), потерпел семь поражений. В июне 2014 года Али претендовал на титул UFC в наилегчайшем весе, но единогласным решением уступил Деметриусу Джонсону.

Ранее российский боксёр Александр Поветкин, который летом 2021 года объявил о завершении карьеры, заявил, что его по-прежнему тянет к выступлениям. Он признался, что вряд ли вернётся в большой спорт, но боксировать и передавать опыт он продолжит.