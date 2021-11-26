Завершивший карьеру Поветкин рассказал, что его тянет боксировать

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Вес российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко перед поединком с Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106 составил 115 килограммов. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Игоря Лазорина, российский боец успешно прошёл процедуру взвешивания и готовится к поединку на шоу в Сыктывкаре.

В то же время Сантос, выступающий в среднем весе, оказался всего на 11 килограммов легче своего противника. Весы показали 104 килограмма. И это при том, что рост Марсио составляет 173...