Завершивший карьеру Поветкин рассказал, что его тянет боксировать
Боксёр Александр Поветкин заявил, что его по-прежнему тянет выступать
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:03, 26 ноября 2021
Александр ПоветкинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боксёр Александр Поветкин, который летом 2021 года объявил о завершении карьеры, заявил, что его по-прежнему тянет к выступлениям. Он признался, что вряд ли вернётся в большой спорт, но боксировать и передавать опыт он продолжит, передаёт «Матч ТВ».
Если честно, то хотелось бы ещё побоксировать. В профессиональном боксе уже вряд ли, а для себя я занимаюсь и буду заниматься. Профессиональный спорт, наверное, всё, а в зал буду ходить — однозначно. Общаться с ребятами, поддерживать молодёжь, у нас много талантливых ребят, — сказал Поветкин.
26 ноября Александр Поветкин получил приз от Всемирного боксёрского совета (WBC) за вклад в развитие бокса.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что Поветкин уже добился всего, чего хотел, на ринге и в будущем ему будет трудно найти мотивацию. По его мнению, поражение 28 марта от британца Диллиана Уайта произошло из-за нехватки скорости и быстроты реакции.