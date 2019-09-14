https://static.news.ru/photo/6c566d70-d6de-11e9-b2e5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боксёр из РФ Сергей Ковалёв продолжает подготовку к предстоящему бою против мексиканца Сауля Альвареса. За поединок россиянин получит гонорар в размере $12 млн, сообщил обозреватель Майк Коппинджер.

Финансовый пакет Сергея Ковалёва стоит примерно $12 млн, — написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Sources: The Sergey Kovalev financial package is worth approximately $12 million. That’s before Main Events takes their cut. Top Rank will also take a portion. He’ll defend his light heavyweight title against Canelo Alvarez on Nov. 2 in Las Vegas on DAZN — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2019

Он добавил, что часть суммы получат промоутерские компании Top Rank и Main Event.

Поединок состоится 2 ноября текущего года в американском Лас-Вегасе. На кону — чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин.

В активе Альвареса 55 поединков, в 52 из которых он победил (35 нокаутом), дважды свёл бои к ничьим и однажды уступил. На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения.

Как сообщал News.ru, экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что считает мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксёром в мире на сегодня вне зависимости от веса.