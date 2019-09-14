Боксёр из РФ Сергей Ковалёв продолжает подготовку к предстоящему бою против мексиканца Сауля Альвареса. За поединок россиянин получит гонорар в размере $12 млн, сообщил обозреватель Майк Коппинджер.
Финансовый пакет Сергея Ковалёва стоит примерно $12 млн, — написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Sources: The Sergey Kovalev financial package is worth approximately $12 million. That’s before Main Events takes their cut. Top Rank will also take a portion. He’ll defend his light heavyweight title against Canelo Alvarez on Nov. 2 in Las Vegas on DAZN
Он добавил, что часть суммы получат промоутерские компании Top Rank и Main Event.
Поединок состоится 2 ноября текущего года в американском Лас-Вегасе. На кону — чемпионский пояс WBO в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин.
В активе Альвареса 55 поединков, в 52 из которых он победил (35 нокаутом), дважды свёл бои к ничьим и однажды уступил. На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения.
Как сообщал News.ru, экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, что считает мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксёром в мире на сегодня вне зависимости от веса.