Спасли очко: как бойцы из России и Бразилии сыграли в футбол

Многолетний опыт работы в сфере ММА, в частности, с Камилом Гаджиевым уже приучил к тому, что в AMC Fight Nights устраивают не только поединки, но и футбольные матчи. В одном из них даже довелось принять участие летом 2016 года — тогда бойцы играли с журналистами и победили, а здесь, к счастью, играть не пришлось. Достаточно было просто приехать днём на крытое футбольное поле и с бровки посмотреть за игрой россиян с бразильцами. Получилось вполне весело. Подробности — в материале NEWS.ru.

Мероприятие проходило в преддверии матчевой встречи «Сборная России против Сборной Бразилии» в рамках турнира по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Сочи, который состоится 20 февраля. Одним из главных событий там станет бой экс-чемпиона Bellator Андрея Корешкова с Адриано Родригесом. Также подерутся Юсуп Шуаев и Зулузиньо, Бадмацырен Доржиев и Рилдечи Диас. Сегодня они выясняли отношения в футболе.

Перед матчем удалось задать вопрос Александру Шлеменко, тренеру Андрея Корешкова, о рисках, всё-таки футбол — это не шахматы, тут и травму можно получить. Но наставника больше беспокоило другое.

Травмы — это ладно, мы аккуратно будем играть. Мы скорее боимся заболеть за два дня до боя. Простыть реально есть шанс. Конечно, эти риски напрягают, ещё и бразильцы эти с мячом обращаются так жёстко. Надеюсь, у нас будет бесконтактный футбол, — сказал он.

На вопрос, какой регламент, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев получил следующий ответ: пять на пять в поле, два тайма по 20 минут, перерыв две минуты. На поле в составе российской команды с заменами, помимо Камила, Корешкова и Шлеменко выходили Шуаев, Доржиев, генеральный директор промоушена Шарип Алиев и PR-директор Лаша Чургулия. Из известных бразильцев на поле можно назвать Зулузиньо и Родригеса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как только матч начался, сразу стало очевидно, кто бразильцы, а кто россияне. Обработка мяча у них и у наших — небо и земля. Пасы пяткой, короткий пас, желание довести до верного — против «деревянных» приёмчиков россиян. Особенно забавно было наблюдать за постоянными ошибками Корешкова и Шлеменко. Дерутся они намного лучше, чем играют в футбол. После первого тайма счёт был 1:0 в пользу бразильцев после года Эдуардо Сенны, тренера одного из бойцов. Соотношение ударов по воротам было что-то вроде 15:2. В перерыве Шлеменко и Корешков собрали вещи и уехали.

У нас никто не пасуется, все единоличники собрались. Ещё обувь непривычная. Но главное — без травм, через два дня Андрей драться сможет, — сказал Александр.



Во втором тайме российская команда сильно прибавила. Техники больше не стало, но забегали поактивнее и за пять минут до конца сравняли счёт — мяч в ворота Зулузиньо затолкал Лаша Чургулия. Серию пенальти решили не пробивать.

А то вдруг ещё выиграем у них, — объяснил Гаджиев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зафиксировали дружескую ничью, хотя по игре бразильцы были намного ближе к победе. Моментов они создали голов на пять, но подвела реализация — непрофессиональные футболисты всё-таки. Травм никто не получил — этот итог намного важнее счёта.

Бразильцы хорошо себя проявили, играли эмоционально, всерьёз. Наших заводил босс Гаджиев — единственный, кто мог нормально остановить мяч. В общем все весело провели время, это был своего рода тимбилдинг, который Камил иногда устраивает в своём промоушене.