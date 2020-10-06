Соперник Петра Яна объяснил, зачем он поехал в Дагестан

Официальный претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе американец ямайского происхождения Алджемейн Стерлинг прокомментировал подготовку чемпиона Петра Яна к первой защите пояса.
Он знает, что я опасный соперник, иначе бы он не поехал в Дагестан. Это будет интересный бой. Хочу увидеть, улучшит ли он свои навыки борьбы и грепплинга за эти пару месяцев. Думаю, он воспринимает меня всерьёз, а я не могу дождаться возможности сразиться с ним, — цитирует Стерлинга MMAJunkie.
Как писал NEWS.ru, австралийский тяжеловес Ultimate Fighting Championship Бен Сосоли проведёт 22 месяца за решёткой после того, как он ударил мужчину возле бара в Мельбурне в сентябре 2019-го.
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