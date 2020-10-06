Соперник Петра Яна объяснил, зачем он поехал в Дагестан

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Чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя с американцем Теофимо Лопесом. Поединок состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

Лопес — хороший боец, чемпион мира. Теофимо обладает отличной мощью, скоростью, он умный боксёр. Я не люблю сравнивать себя с соперниками. Я просто хочу всё показать на ринге. Думаю, Лопесу...