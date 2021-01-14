Сокрушил сам себя: как лучший российский боксёр загубил карьеру

Тот период, когда Сергей Ковалёв был доминирующим чемпионом мира в полутяжёлом весе, уже давно прошёл. Сейчас карьера лучшего российского боксёра со времён Кости Цзю проходит через сложности, и всё стало ещё хуже после вчерашних новостей: Крашер завалил допинг-тест. Его бой с Бектимиром Меликузиевым, запланированный на 30 января, под угрозой срыва. Информации пока не слишком много, но даже на основании той, которая есть, можно сделать важные выводы.

Синтетический тестостерон

Сам Ковалёв общаться пока отказался, хотя в декабре у нас была договорённость об интервью перед боем с Меликузиевым. Сейчас он не отвечает на сообщения и сбрасывает звонки, и его, наверное, можно понять. Ситуация выглядит довольно печально. На этот момент известно, что его допинг-тест, сданный по программе добровольных проверок VADA (добровольная антидопинговая ассоциация), дал положительный результат на синтетический тестостерон.

Из-за этого предстоящий бой находится под угрозой срыва. Изначально он должен был пройти в Москве 30 января, потом была информация о переносе в США, а сейчас вообще тишина. Официально бой не отменён, так как ещё не вскрыта проба Б, но шансы, что он пройдёт по расписанию, крайне малы. Настолько же малы, насколько ничтожен шанс на отрицательную пробу Б при положительной пробе А — меньше 1%.

Теоретически можно было бы придумать историю о некачественном мясе, что не раз прокатывало у разных боксёров, включая Сауля Альвареса, но там речь шла о кленбутероле, а не о синтетическом тестостероне. То, что нашли у Ковалёва, в организм может попасть только умышленно, причём путём уколов.

Сергей Ковалёв/vk.com

В пресс-релизе промоутера Кэти Дувы вина Сергея не признаётся.

Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалёв доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA. И именно по его настоянию был заключён контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещённых веществ, — сказано в релизе.

Тут возникает несколько вопросов. Во-первых, как эта информация может быть у Кэти Дувы, если Сергей с ней уже не работает? Уже несколько месяцев он является клиентом промоутерской компании Golden Boy, именно она организовывала его бой с Меликузиевым. Может ли это оказаться просто местью бывшего промоутера, который захотел ударить по репутации Сергея, и без того не идеальной? Возможно всё. Или, несмотря на уход Ковалёва в Golden Boy, он продолжал отношения с Дувой, она могла оставаться его представителем. Хочется верить, что Ковалёв в скором времени сам расставит все точки над i.

Ничему не удивляешься

Главная причина, по которой новости о допинге Ковалёва не вызвали удивления, — траектория, по которой в последние годы шла его карьера. С 2016 года он чередовал победы с поражениями, был в нескольких нокаутах, в том числе и от «безударного» Элейдера Альвареса, попадал в неприятные истории с женщинами. Одну избил после отказа продолжить вечер у неё дома, к другой приставал в самолёте, за что был выдворен за борт ещё до взлёта.

Sergey Kovalev/twitter.com

Ещё Сергей отличается хамским общением с болельщиками в Instagram, называя их нецензурными словами. Возможно, это было по делу, ведь те сомневались в честности его боя с Саулем Альваресом, но манера общения с подписчиками, которую себе позволял спортсмен, не всем пришлась по душе. Потом была история с нелегальной трансляцией своего боя в Instagram в обход DAZN, за что стриминговая площадка намерена взыскать с Ковалёва деньги. И вот теперь допинг, что вполне укладывается в сценарий. Когда всё идёт плавно, но стабильно вниз, негативным новостям не удивляешься.

Впрочем, не будет удивлением, если бой с Меликузиевым всё-таки состоится, но не в США. Бектимир уже выразил желание драться с Сергеем, несмотря на на положительный допинг-тест. Молодому боксёру (24 года) нужен этот вызов, он может круто изменить его карьеру, такие шансы стоит использовать. Про Калифорнию придётся забыть, но где-нибудь в Челябинске или даже в Москве спокойно можно провести этот поединок, пока разбирательства не закончились и Сергея официально не признали допинговым нарушителем.

Если это случится, то ему грозит дисквалификация. Раньше он не попадался на употреблении запрещённых веществ, поэтому на два года его не отстранят, а на месяцев семь могут запросто. Это не критично само по себе, но в этом году Сергею будет 38, репутация и уровень бокса стремительно скатываются вниз, поэтому ждать от него больших побед становится всё сложнее. Хотя даже это не стало бы удивлением.