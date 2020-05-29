Следующим соперником Макгрегора может стать победитель боя Гэтжи — Хабиб

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Ирландский боец, бывший чемпион в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своём следующем бою может встретиться со спортсменом, который станет победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Американец на данный момент является временным чемпионом. Гэтжи завоевал этот титул, победив Тони Фергюсона. Теперь спортсмен встретится с Нурмагомедовым, чтобы отобрать пояс у россиянина.

Макгрегор же рассматривается организацией в качестве следующего претендента на титул, передаёт ESPN.

Как ранее писал NEWS.ru, легендарный канадский боец Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможное возвращение в октагон и бой с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, встреча с россиянином — это возможность стать легендой.