Следующим соперником Макгрегора может стать победитель боя Гэтжи — Хабиб

Ирландский боец, бывший чемпион в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своём следующем бою может встретиться со спортсменом, который станет победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Американец на данный момент является временным чемпионом. Гэтжи завоевал этот титул, победив Тони Фергюсона. Теперь спортсмен встретится с Нурмагомедовым, чтобы отобрать пояс у россиянина.
Макгрегор же рассматривается организацией в качестве следующего претендента на титул,
Как ранее писал NEWS.ru, легендарный канадский боец Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможное возвращение в октагон и бой с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, встреча с россиянином — это возможность стать легендой.
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