Заслуженный тренер СССР по дзюдо Борис Мищенко скончался 30 января, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
Мищенко трижды становился призёром чемпионатов Европы по дзюдо и дважды — чемпионом СССР по самбо. После окончания спортивной карьеры стал тренером.
В 1980 году возглавлял олимпийскую сборную страны по дзюдо на Играх в Москве. Под его руководством советские дзюдоисты на домашней Олимпиаде-80 завоевали четыре медали, в том числе две золотые, заняв первое место в командном зачёте.
Долгие годы работал главным тренером команды ЦСКА по дзюдо.
Как ранее сообщалоьс, легенда клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолёта в Калифорнии, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, на 42-м году жизни. Всего на борту находились девять человек. Выживших в авиакатастрофе нет.
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