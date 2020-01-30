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Заслуженный тренер СССР по дзюдо Борис Мищенко скончался 30 января, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Мищенко трижды становился призёром чемпионатов Европы по дзюдо и дважды — чемпионом СССР по самбо. После окончания спортивной карьеры стал тренером.

В 1980 году возглавлял олимпийскую сборную страны по дзюдо на Играх в Москве. Под его руководством советские дзюдоисты на домашней Олимпиаде-80 завоевали четыре медали, в том числе две золотые, заняв первое место в командном зачёте.

Долгие годы работал главным тренером команды ЦСКА по дзюдо.

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