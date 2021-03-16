Шутки в сторону: Фьюри и Джошуа договорились о мегаблокбастере

Вот и закрывается главный гештальт в мировом боксе: два лучших тяжеловеса своего поколения договорились встретиться в ринге. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на двухраундовое противостояние, которое расставит все точки над i в вопросе, кто босс главного боксёрского дивизиона. Попробуем рассказать, насколько это круто.

Официально о сделке пока не объявлено, но о её заключении сообщил человек, который за всё отвечает, — промоутер Эдди Хирн. Не доверять ему нет никаких причин, потому что он — самый влиятельный начальник в боксе прямо сейчас и лично ведёт дела большинства топовых бойцов, в том числе и Джошуа. Накануне вечером он дал интервью ESPN, в котором подробно рассказал о ситуации.

Мы бы хотели объявить обо всём в следующем месяце, — сказал Хирн. — Самое сложное всегда — это заставить каждую сторону взять ручку и поставить подпись. Каждый приложил большие усилия, чтобы это случилось. У нас тут завязаны конкурирующие стриминговые площадки, конкурирующие промоушены и конкурирующие бойцы. Но итоговая подпись была поставлена в прошедшую субботу.

С местом, где пройдут бои, пока не определились, но, по словам Хирна, за право принять это событие борются восемь площадок: в Азии, Восточной Европе, Америке и на Ближнем Востоке. Отмечается, что наибольшие шансы принять первый бой британских гигантов — у одной из стран Ближнего Востока, куда Хирн уже успешно продал за $40 млн реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом. Там у промоутера отличные связи, а арабы готовы хорошо платить за качественный бокс.

Что касается даты боёв, то первый планируется провести в конце июня — начале июля, перед Олимпийскими играми в Токио. Второй — в идеале в ноябре-декабре, но здесь уж точно пока загадывать рано.

По информации ESPN, гонорары в предстоящих боях распределятся так: 50 на 50 в первом поединке и 60 на 40 — во втором. Понятно, что больше получит тот, кто выиграет первую встречу.

Хирн уверен, что это противостояние будет эпичным, но это и без него очевидно.

Это — крупнейший бой, который в боксе только может быть, — считает он. — Это будет большой успех для страны, которая его примет. Встречаются два абсолютно разных типа личности, но оба — большие чемпионы. Фьюри очень хорош в играх разума такого рода приёмов, Джошуа в этом не так хорош, он очень сосредоточен. Он не прекращал тренироваться с прошлого декабря, когда победил Кубрата Пулева, и сейчас его можно сравнить со львом, который пытается вырваться из клетки.

Насчёт того, что Фьюри и Джошуа — противоположности, не поспоришь. Первый — абсолютно лучший в треш-токе, он способен так сбить соперника с толку словами, что тот потом теряется на ринге. Именно это случилось с Владимиром Кличко. Владимир был в абсолютном шоке от того, что Фьюри вытворял перед их поединком, и вышел на ринг зажатым. Он просто не был самим собой. Уайлдер — та же история, он вчистую проиграл схватку с Фьюри за пределами ринга, а затем так же больно получил и на ринге. Особенно во втором бою, по первому споры будут идти вечно.

Энтони Джошуа vk.com/anthonyjoshua_c

Джошуа — наоборот, интеллигентный и спокойный парень. Хотя он младше Тайсона Фьюри на год, именно он выглядит в этой паре олдскульным. В играх разума он замечен не был, к соперникам относится с уважением, и максимум, что он может себе позволить, это сказать на пресс-конференции что-то вроде: «Я тебя нокаутирую». Ещё никто не смог вывести Энтони из себя до боя, но если у кого-то и есть шанс это сделать, то это Фьюри.

Интересно, что у букмекеров в этой паре есть явный фаворит (65 на 35), и это Тайсон. Скорее всего, здесь причина в том, что Джошуа уже проигрывал и это будет сидеть в голове обоих. Энтони будет знать, что упадёт, если по нему плотно попадут, а Тайсон — что соперник готов падать. Плюс, дело в технике обоих. Фьюри боксирует хитро и быстро, он танцует и виляет так, что по нему очень сложно попасть. Он — гений передвижения по рингу.

Джошуа — намного понятнее, он — академик. Как его победить — на бумаге хорошо известно, другое дело, что физически на это способны единицы. Фьюри — точно в их числе. Но и Джошуа способен здесь выйти победителем, без сомнений. Вопрос только в том, чья игра будет эффективнее в конкретный час. Быстрее бы уже узнать, когда этот час настанет.