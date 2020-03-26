Российский боец ММА Александр Шлеменко ответил на вызов своего коллеги Александра Емельяненко и выразил готовность разобраться с ним в любой момент.
Слушай, Емельяненко, ты мальчика что ли нашёл на слабо разводить? Если хочешь надеть перчатки или без перчаток что-то выяснить и подраться, без проблем. Приезжай к нам в город Омск, я тебя достойно тут встречу. Но ты же собрался денег заработать со своими друзьями с РЕН ТВ. Гонорар вам был озвучен. Хватить выторговывать выгоды для себя, — сказал Шлеменко в видеообращении на своей странице в Instagram.
Как сообщал NEWS.ru, Александр Емельяненко обвинил своего коллегу Александра Шлеменко в трусости и отсутствии совести после того, как вызвал его на бой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен