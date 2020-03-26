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2 мая в Манчестере должен пройти поединок за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Как сообщает ТАСС, организаторы поединка сообщили, что пока бой остаётся в силе. Александр Поветкин свёл вничью последний поединок с американцем Майклом Хантером, а его соперник, владеющий временным титулом WBC, победил...