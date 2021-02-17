Русская Америка: четырёх русскоязычных бойцов ждут серьёзные испытания

В предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир UFC, который возглавит битва темнокожих гигантов Кёртиса Блейдса и Деррика Льюиса. Её победитель должен получить бой за титул. В соглавном поединке россиянка Яна Куницкая сразится с бразильянкой Кэтлен Виейрой. Ветераны Алексей Олейник и Андрей Орловский протестируют молодых проспектов Криса Докоса и и Тома Эспинолла. NEWS.ru рассказывает о главных противостояниях турнира.

Бой в тяжёлом весе. Кёртис Блейдс — Деррик Льюис. Шансы 80% на 20%

Победитель противостояния двух темнокожих гигантов наверняка получит шанс сразиться за титул с победителем боя между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, если его не опередит пока торгующийся с UFC Джон Джонс. Оба американца относительно недавно одержали верх над Александром Волковым, а потому у Драго отличная мотивация выйти на триумфатора этого боя, однако по стилю они совершенно разные. Самый мощный борец тяжёлого дивизиона Блейдс, кроме своего злого гения Нганну, сметает всё на своём пути и будет крайне неудобен для Льюиса, который в борьбе не очень силён. Шанс у Деррика будет лишь в разменах ударами в начале первых раундов, а затем Блейдс будет его размазывать о канвас острыми ударами локтями, оправдывая своё прозвище Бритва. Однако многое будет зависеть и от физической формы Кёртиса и того, насколько он восстановился от перенесённого COVID-19, из-за которого этот поединок в ноябре был отменён.

Бой в легчайшем весе. Яна Куницкая — Кэтлен Виейра. Шансы 30% на 70%

Яна Куницкая yanamma/instagam.com

Лучшая девушка-боец из России готовится к главному испытанию в своей карьере после встречи с легендарной Крис Сайборг. Успех в столь значимом поединке вернёт седьмого номера рейтинга UFC в титульную гонку. К схватке Яна по традиции готовится в зале American Top Team во Флориде при поддержке своего мужа Тьягу Сантоса, которому в начале марта также предстоит важный бой. Виейра — универсальный боец с отличной базой дзюдо и джиу-джитсу, она очень опасна в партере. При этом в последние годы Кэтлен прокачала и ударную технику в зале Жозе Алду Нова Униан. Единственной её осечкой было поражение от соотечественницы Ирене Алданы более года назад.

Для Куницкой задача номер один — держать бой в стойке и использовать своё превосходство в ударной технике. Однако если бразильянка сумеет перевести поединок в партер, Яне будет несладко. Особенно важно будет сдерживать натиск в первой половине боя. Если Яне это удастся, то третий раунд, хорошая выносливость и размен ударами, где на фоне усталости на первое место выйдет техническая подготовка, оставят ей шансы на итоговый успех. В противном случае с мечтой о сражении за титул россиянке придётся проститься.

Бой в тяжёлом весе. Алексей Олейник — Крис Докос. Шансы 40% на 60%

Как бы ни был хорош неувядающий Алексей Олейник в свои 43, продолжение бойцовской карьеры на высшем уровне несёт для него большие риски. К тому же UFC видит Удава в качестве гейткипера для молодых проспектов, особо рьяные из которых смогут вынести ворота вместе с их стражем. Крис Докос — здоровенный нокаутёр, одержавший почти все свои победы с помощью нокаутов. Олейнику будет непросто нивелировать в борьбе разницу в массе почти в 15 кг, а также задушить физически крепкого оппонента в первой половине боя. Последние три встречи с яркими ударниками в лице Алистара Оверима, Уолта Харриса и Деррика Льюиса заканчивались для Алексея досрочными поражениями.

При этом россиянин был достаточно хорош, чтобы остановить таких проспектов, как Морис Грин и Жуниор Албини. Конечно, многое в этом бою будет зависеть и от физического состояния Олейника, так как в технике он не должен уступить находящемуся в расцвете своих сил 31-летнему оппоненту. Для Докоса это будет лишь третий поединок в UFC, до этого он ни разу не встречался с бойцами с таким опытом и классом, как у Алексея. В отличие от дяди Лёши, который уже едет с охоты с полным возом трофеев, ему есть что терять в этой схватке.

Бой в тяжёлом весе. Андрей Орловский — Том Эспинолл. Шансы 30% на 70%

Сорокаоднолетний белорус хоть и становился в своё время чемпионом UFC, сейчас находится в том же статусе, что и Олейник, и за неплохие деньги работает испытателем молодых бойцов. Получается у него это с переменным успехом, но после серии поражений он выиграл три из последних четырёх боёв, хотя действовал при этом осторожно, академично и незрелищно. Главное слабое место Орловского — это неумение держать удар, 11 нокаутов для топового бойца — это много. Его британский визави Том Эспинолл бить умеет, и ещё как. Почти двухметровый гигант, вес которого составляет 120 килограммов, быстро и жёстко забил в октагоне коленями и локтями двух предыдущих соперников. Поэтому Орловскому стоит быть предельно осторожным и сначала нужно пережить этот штурм.

Бой в тяжёлом весе. Сергей Спивак — Джаред Вандераа. Шансы 70% на 30%

26-летний молдавский проспект Спивак пока чётко чередует поражения с победами в октагоне, причём проигрывает только более статусным бойцам с неплохим рейтингом. Поединок — открытие вечера ему предстоит с новичком Джаредом Вандераа, представляющим лагерь Team Quest, что уже говорит о его хорошей борцовской подготовке. Большинство соперников он одолел добиванием после перевода в партер. Однако Спивак — достаточно мощный парень, чтобы этому противостоять как минимум не хуже тех четырёх не хватавших звёзд с неба тяжей, которые Вандераа побеждали. Этот бой должен был пройти ещё на одном из декабрьских турниров, но после того как у американца обнаружили коронавирус, его перенесли. К поединку Спивак готовился в зале легендарного Рэнди Кутюра вместе с грозным Нганну и российским полутяжем Сергеем Гришиным и показывал на тренировках хорошую готовность.