Русская Америка: четырёх русскоязычных бойцов ждут серьёзные испытания Куницкая начнёт новый путь к титулу, Олейник и Орловский проверят молодых нокаутёров, а в тяжах будет объявлен новый претендент на титул UFC

News.ru https://news.ru/public/desktop/images/logo/logo.png

13:56, 17 февраля 2021 23

Фото: Jason Silva/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press