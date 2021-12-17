18+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Россиянки выиграли командный зачёт на ЧЕ по самбо среди кадетов

Первое место среди юношей заняла команда Украины
22:11, 19 декабря 2021
Россиянки выиграли командный зачёт на ЧЕ по самбо среди кадетов Фото: sambo.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сборная России выиграла командный зачёт на чемпионате Европы по самбо среди кадетов-девушек (кадеты — возрастная категория до 16 лет). Кадеты-юноши заняли второе место. Турнир проходил в Лимасоле (Кипр).

Среди россиянок золотые медали взяли Инсанат Заирбекова (весовая категория до 72 кг), Дарья Бараненкова (59), Алия Мухаметьянова (50), Анастасия Барабаш (44), Александра Рябченко (более 72), Арина Пархут (54) и Алиса Сулейманова (41).

Российская команда среди юношей заняла второе место, пропустив вперёд Украину. Награды высшей пробы завоевали россияне Глеб Проворотов (46), Анзор Гогов (53) и Турал Нагиев (более 88).

Соревнования проходили под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) и спонсировались компаниями «Роснефть» и ВТБ.

В октябре 2021 года тренер сборной России по самбо среди девушек до 18 лет Евгений Насыров рассказал о дружбе между самбистами из России и Украины.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео