Россиянки выиграли командный зачёт на ЧЕ по самбо среди кадетов

Россиянки выиграли командный зачёт на ЧЕ по самбо среди кадетовПервое место среди юношей заняла команда Украины
Сборная России выиграла командный зачёт на чемпионате Европы по самбо среди кадетов-девушек (кадеты — возрастная категория до 16 лет). Кадеты-юноши заняли второе место. Турнир
Среди россиянок золотые медали взяли Инсанат Заирбекова (весовая категория до 72 кг), Дарья Бараненкова (59), Алия Мухаметьянова (50), Анастасия Барабаш (44), Александра Рябченко (более 72), Арина Пархут (54) и Алиса Сулейманова (41).
Российская команда среди юношей заняла второе место, пропустив вперёд Украину. Награды высшей пробы завоевали россияне Глеб Проворотов (46), Анзор Гогов (53) и Турал Нагиев (более 88).
Соревнования проходили под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) и спонсировались компаниями «Роснефть» и ВТБ.
В октябре 2021 года тренер сборной России по самбо среди девушек до 18 лет Евгений Насыров рассказал о дружбе между самбистами из России и Украины.