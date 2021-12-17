Россиянки выиграли командный зачёт на ЧЕ по самбо среди кадетов

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Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников взял верх над бойцом MMA, экс-претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым в поединке по правилам бокса, который прошёл в Москве в рамках турнира «Драться, чтобы спасти». Бой продлился все запланированные пять раундов, по окончании которых победителя определили судьи.

Проводников выиграл раздельным судейским решением. Двое судей отдали предпочтение экс-чемпиону мира по боксу (48:47 и 49:46), а третий встал на сторону Багаутинова — 48:47. На момент поединка в списке Проводникова...