Россиянин Аванесян проиграл Кроуфорду поединок за титул чемпиона мира WBO

Фото: EPA/JAVIER ZORRILLA/ТАСС

Российский боксер Давид Аванесян

Российский боксер Давид Аванесян потерпел поражение в поединке с американским бойцом Теренсом Кроуфордом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Поединок проходил в Омахе (штат Небраска), россиянин был нокаутирован в шестом раунде.

В первых раундах инициативу захватил Аванесян, но Кроуфорд уходил практически от всех его выпадов и при этом контратаками сбивал темп и наступательный ритм россиянина. В четвертом раунде американский спортсмен стал активнее, а пятый и шестой раунды уже проходили под его диктовку. Незадолго до конца шестого раунда он отправил Аванесяна в нокаут короткой двухударной комбинацией и поединок был остановлен.

Аванесян ради поединка за титул WBO отказался от пояса чемпиона Европы, который он завоевал в 2019 году и защищал пять раз. Всего на его счету 29 побед, четыре поражения и одна ничья.

Кроуфорд является чемпионом мира по версии WBO с 2018 года. В поединке с Аванесяном он защитил этот титул в шестой раз. В его послужном списке 39 побед, 30 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

В ноябре российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса. Таким образом, он защитил свой титул и одержал 21-ю победу в профессиональной карьере.