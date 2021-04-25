Российского бойца UFC Магомедшарипова исключили из рейтинга

https://static.news.ru/photo/b12807f2-a698-11eb-bcbd-96000091f725_660.jpg Забит Магомедшарипов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов исключён из рейтинга полулегковесов UFC. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

До этой недели Магомедшарипов занимал третью строчку в рейтинге — после чемпиона Александра Волкановски и двух основных претендентов Макса Холлуэйя и Брайана Ортеги.

Причина исключения 30-летнего россиянина из топ-15 — отсутствие активности. Последний бой Магомедшарипов провёл 9 ноября 2019 года с Кевлином Каттаром в Москве и победил единогласным решением судей. После этого в команде Забита работали над организацией боя с Яиром Родригесом, но планам помешала пандемия.

17 марта чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджемейн Стерлинг рассказал, как на тренировке его нокаутировал Магомедшарипов.