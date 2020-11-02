Российский олимпийский чемпион по боксу получил соперника на титульный бой

https://static.news.ru/photo/510bda0e-1cfc-11eb-9d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/yuriorkis_gamboa

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко (7-0) получил нового соперника на бой 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Вместо Рашида Кодзоева, который отказался от боя, на ринг выйдет британец Джон Маккаллум (12-1). Боксёры разыграют вакантный титул WBO European.

Маккаллум впервые будет боксировать в России — до этого он всегда выступал в Великобритании. Из 13 поединков он проиграл лишь однажды — в 2015 году. Сейчас он идёт на серии из пяти побед и является чемпионом Великобритании.

Тищенко в случае победы войдёт в топ-5 сильнейших крузеров по версии WBO. Сейчас российский боксёр находится на шестой строчке рейтинга и обходит соотечественников Алексея Папина, Алексея Егорова и Юрия Кашинского.

Бой станет главным событием вечера бокса RCC Boxing Promotions, который пройдёт в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК. Всего же в карде шоу состоится девять поединков. Соглавным событием станет встреча за титул WBO Global между Евгением Романовым и Сергеем Ляховичем.