Российский кикбоксер Кондратьев подписал контракт с ONE

https://static.news.ru/photo/8e393c06-2e2b-11eb-96fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ioannkronshta/Instagram

Чемпион России по кикбоксингу среди профессионалов, финалист турнира «Бои по правилам TNA» 2018 года Иван Кондратьев подписал контракт на два года и шесть поединков с крупнейшим азиатским промоушеном ONE.

Его дебют состоится 4 декабря на турнире в Сингапуре в поединке с экс-чемпионом Glory бельгийцем армянского происхождения Маратом Григоряном. Главным событием этого турнира станет титульный бой в полутяжёлом весе между украинским боксёром Романом Крыклей и турком Муратом Айгуном.

Как писал NEWS.ru, российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, почему назначенный на 12 декабря титульный бой с американцем Алджемейном Стерлингом сорвался.