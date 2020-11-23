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Российский кикбоксер Кондратьев подписал контракт с ONE

10:35, 24 ноября 2020 24
Фото: ioannkronshta/Instagram

Чемпион России по кикбоксингу среди профессионалов, финалист турнира «Бои по правилам TNA» 2018 года Иван Кондратьев подписал контракт на два года и шесть поединков с крупнейшим азиатским промоушеном ONE.

Его дебют состоится 4 декабря на турнире в Сингапуре в поединке с экс-чемпионом Glory бельгийцем армянского происхождения Маратом Григоряном. Главным событием этого турнира станет титульный бой в полутяжёлом весе между украинским боксёром Романом Крыклей и турком Муратом Айгуном.

Как писал NEWS.ru, российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, почему назначенный на 12 декабря титульный бой с американцем Алджемейном Стерлингом сорвался.

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